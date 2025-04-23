Інтерфакс-Україна
Події
10:23 23.04.2025

Сили оборони збили 67 із 134 ворожих БПЛА, ще 47 – локаційно втрачені

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Сили оборони збили 67 із 134 ворожих БПЛА, ще 47 – локаційно втрачені
Фото: НГУ

Сили оборони України у ніч на 23 квітня знищили 67 ударних безпілотника типу Shahed, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом армія РФ атакувала Україну 134-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

"У ніч на 23 квітня 2025 року (із 21.30 22 квітня) противник атакував 134-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – Крим", - інформують у Повітряних силах.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Теги: #атака_бпла_рф

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