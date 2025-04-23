Сили оборони збили 67 із 134 ворожих БПЛА, ще 47 – локаційно втрачені

Фото: НГУ

Сили оборони України у ніч на 23 квітня знищили 67 ударних безпілотника типу Shahed, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом армія РФ атакувала Україну 134-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

"У ніч на 23 квітня 2025 року (із 21.30 22 квітня) противник атакував 134-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – Крим", - інформують у Повітряних силах.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.