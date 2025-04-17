Екскомандира 155 ОМБР Рюмшина залишили під вартою, зменшивши розмір застави, – ЗМІ

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади "Анна Київська" Дмитру Рюмшину у вигляді тримання під вартою до 15 червня із можливістю застави у 31 млн грн, повідомляє "Суспільне" в Телеграм у четвер.

Як повідомлялося, на засіданні 6 лютого суд відмовився відпускати Рюмшина на поруки і зменшив суму застави з 90 млн грн до 50 млн грн.

Державне бюро розслідувань затримало колишнього командира 155 ОМБР імені Анни Київської, за якого факти самовільного залишення частини (СЗЧ) в бригаді набули масового характеру. За інформацією Бюро, командир також умисно не виконував інших дій, покладених на нього службовими обов'язками. Встановлено, що протягом минулого року полковнику було відомо про СЗЧ у його бригаді.