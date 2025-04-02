На час Великодніх свят та поминальних днів у Херсонській міській громаді запроваджено додаткові обмеження – голова МВА

Під час Великодніх свят та поминальних днів на території Херсонської міської громади діятимуть додаткові обмеження з міркувань безпеки, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Підписав розпорядження про організацію безпекових заходів під час Великодніх свят і поминальних днів на території населених пунктів Херсонської міської територіальної громади. Згідно з ним в громаді забороняється: відвідування кладовищ до стабілізації безпекової ситуації, крім похоронних процесій", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Також буде заборонено проведення богослужінь у культових спорудах у період комендантської години та скупчення населення та проведення святкових богослужінь (освячення) на прилеглих територіях культових споруд.

Повідомляється, що релігійним організаціям громади рекомендуємо проводити богослужіння на онлайн-ресурсах для мінімізації присутності вірян, а святкові заходи (освячення) - тільки в приміщенні культових споруд. Крім того, слід установити розклад богослужінь так, щоб їхній початок і завершення не припадали на період комендантської години, з огляду на час на дорогу до храму та від нього.

"Закликаємо жителів нашої прифронтової громади враховувати безпекову ситуацію та дотримуватись встановлених обмежень і комендантської години", - наголосив Мрочко.

Аналогічні безпекові обмеження вводилися у Херсонській міської територіальної громади рік тому.