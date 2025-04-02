Інтерфакс-Україна

Події

18:38 02.04.2025

На час Великодніх свят та поминальних днів у Херсонській міській громаді запроваджено додаткові обмеження – голова МВА

1 хв читати

Під час Великодніх свят та поминальних днів на території Херсонської міської громади діятимуть додаткові обмеження з міркувань безпеки, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Підписав розпорядження про організацію безпекових заходів під час Великодніх свят і поминальних днів на території населених пунктів Херсонської міської територіальної громади. Згідно з ним в громаді забороняється: відвідування кладовищ до стабілізації безпекової ситуації, крім похоронних процесій", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Також буде заборонено проведення богослужінь у культових спорудах у період комендантської години та скупчення населення та проведення святкових богослужінь (освячення) на прилеглих територіях культових споруд.

Повідомляється, що релігійним організаціям громади рекомендуємо проводити богослужіння на онлайн-ресурсах для мінімізації присутності вірян, а святкові заходи (освячення) - тільки в приміщенні культових споруд. Крім того, слід установити розклад богослужінь так, щоб їхній початок і завершення не припадали на період комендантської години, з огляду на час на дорогу до храму та від нього.

"Закликаємо жителів нашої прифронтової громади враховувати безпекову ситуацію та дотримуватись встановлених обмежень і комендантської години", - наголосив Мрочко.

Аналогічні безпекові обмеження вводилися у Херсонській міської територіальної громади рік тому.

Теги: #херсон #великодні_свята

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:46 01.04.2025
У Херсоні у березні загинули 17 цивільних, 168 людей дістали поранень – влада

У Херсоні у березні загинули 17 цивільних, 168 людей дістали поранень – влада

16:39 01.04.2025
Тривалість комендантської години у Херсоні та області зменшено - влада

Тривалість комендантської години у Херсоні та області зменшено - влада

07:38 01.04.2025
У Херсоні деякі райони без світла

У Херсоні деякі райони без світла

13:30 31.03.2025
УЧХ передав херсонцям  у березні понад 43 тис продуктових наборів

УЧХ передав херсонцям  у березні понад 43 тис продуктових наборів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про удар по Кривому Рогу: Припинити терор можна лише достатнім тиском на Москву

Від ворожого удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, постраждали - троє

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури - Шмигаль

Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

ОСТАННЄ

Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО

ІТ-система польської партії "Громадянська платформа" зазнала іноземної кібератаки – Туск

СБС за два тижні уразили три ворожі системи ППО - два ЗРК "Бук" та ЗРК "Тор"

САП і НАБУ направили до суду справу відразу на 4 гендиректорів ДП "Зоря-Машпроект" щодо заволодіння $71,6 млн

Наглядову раду ДП "Ліси України" очолив ексголова Харківської ОДА Кучер

У Кривому Розі вже 14 постраждалих

Служба зовнішньої розвідки України фіксує перехід у гостру фазу ворожої інформаційної операції

Зеленський про удар по Кривому Рогу: Припинити терор можна лише достатнім тиском на Москву

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 12 людей, серед них дитина - ОВА

Франція перебрала на себе головування у Радбезі ООН у квітні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА