США були вплетені у війну в Україні набагато глибше, ніж було відомо раніше, – розслідування NYT

Видання The New York Times опублікувало розслідування щодо таємного військового партнерства США з Україною і зробило висновок, що "Америка була вплетена у війну набагато більше, ніж було відомо раніше".

"З надзвичайною прозорістю Пентагон надав публічний звіт про постачання зброї в Україну на суму 66,5 мільярдів доларів. Але розслідування New York Times показує, що участь Америки у війні була набагато глибшою, ніж вважалося раніше. Таємне партнерство визначало загальну стратегію ведення бою і передавало точну інформацію про цілі українським солдатам на полі бою", - йдеться у матеріалі.

У статті зазначається, що таємний центр партнерства знаходився в гарнізоні армії США у Вісбадені (Німеччина). "Оперативна група "Дракон" (Task Force Dragon) надавала українцям координати російських військ на їхній території. "Щоранку американські та українські офіцери визначали пріоритетні цілі - російські підрозділи, техніку чи об'єкти інфраструктури. Американські та коаліційні розвідники шукали російські позиції за супутниковими знімками, радіовипромінюванням і перехопленими повідомленнями. Потім оперативна група "Дракон" передала координати українцям, щоб ті могли їх обстріляти", - йдеться у матеріалі.

Ще один висновок розслідування NYT - американська розвідка та артилерія допомогли Україні швидко переломити ситуацію проти російського вторгнення. Як зазначається, навесні 2022 року адміністрація Байдена погодилася відправити високомобільні артилерійські системи в Україну і "оперативна група "Дракон" перевіряла і контролювала практично кожен удар HIMARS".

"Ці удари призвели до різкого зростання втрат серед російських військ, а контрнаступ України у 2022 році був значною мірою успішним", - йдеться у розслідуванні.

NYT робить висновки, що адміністрація Байдена продовжувала "пересувати свої червоні лінії". Як зазначається, Вісбаден отримав дозвіл направити до Києва близько десятка військових радників, згодом команду розширили до трьох десятків, а військовим радникам дозволили виїжджати на українські командні пункти ближче до місця бойових дій.

"У 2022 році ВМС США отримали дозвіл ділитися інформацією про цілі для ударів українських безпілотників по військових кораблях одразу за територіальними водами анексованого Росією Криму. ЦРУ було дозволено підтримувати українські операції в кримських водах (…)", - йдеться у розслідуванні.

Зрештою, американським військовим і ЦРУ було дозволено допомогти з нанесенням ударів по Росії, пише NYT. "Найскладнішою червоною лінією був російський кордон. Але навесні 2024 року, щоб захистити північне місто Харків від російського нападу, адміністрація санкціонувала створення "оперативної скриньки" - зони російської території, в межах якої американські офіцери у Вісбадені могли б надавати українцям точні координати. Перша ітерація "оперативної скриньки" охоплювала широку смугу північного кордону України. Її було розширено після того, як Північна Корея надіслала війська на допомогу у боротьбі з українським вторгненням у Курську область Росії", - зазначають розслідувачі.

В NYT також прийшли до висновку, що до краху контрнаступу Україні у 2023 році призвели політичні розбіжності.

"Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний підтримав план, центральним елементом якого був наступ у напрямку південного міста Мелітополь, що мав би відрізати російські лінії постачання. Але його суперник і підлеглий, генерал-полковник Олександр Сирський, мав власний план - пронизати російські сили в окупованому східному місті Бахмут. Президент України Володимир Зеленський став на його бік і розділив боєприпаси та сили між двома основними фронтами замість одного. Українці так і не змогли відвоювати Бахмут, і за кілька місяців контрнаступ закінчився невдачею. Перевагу отримала Росія", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що війна в Україні перебуває на переломному етапі, коли президент Трамп шукає зближення з російським лідером Володимиром Путіним і наполягає на припиненні бойових дій.