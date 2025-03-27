Інтерфакс-Україна

Події

18:52 27.03.2025

Глава МЗС України відвідав Харків разом із колегами з Норвегії

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у четверг здійснив візит до Харкова разом зі своїм колегою, міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде, та міністеркою праці та соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренною, повідомила пресслужба МЗС.

Міністри на власні очі побачили наслідки безжального російського терору проти міста та його мешканців, зокрема пошкодження від масованого удару дронів вночі напередодні візиту. Дипломати також відвідали Салтівку, один з районів Харкова, який найбільше постраждав від російських обстрілів.

"Російські удари по Харкову та іншим містам демонструють, що Росія прагне продовження війни, а не миру. Харків, зокрема Салтівка, це красномовний приклад російських обстрілів житлових мікрорайонів, де немає жодних військових цілей, лише житлові будинки та соціальна інфраструктура. Це суцільний терор і війна проти цивільних", - наголосив міністр.

Сибіга нагадав, що Україна погодилася на американську пропозицію тимчасового та повного припинення вогню ще 11 березня в Джидді. Росія натомість висуває маніпулятивні вимоги та тягне час, тож необхідно посилювати тиск на Москву для примусу її до миру.

На місцях російських ударів міністри поспілкувалися з постраждалими від вчорашнього обстрілу.

Міністри провели в Харкові окремий раунд переговорів, на яких йшлося про пріоритетні кроки Норвегії у підтримці України. Серед них - надання додаткових пакетів військової допомоги, збільшення інвестицій в українське виробництво зброї, розвиток спільних оборонних проєктів, надання додаткової допомоги для збільшення енергетичної стійкості та відновлення України.

Сибіга висловив глибоку вдячність за тверду підтримку з боку норвезького уряду, парламенту, муніципалітетів і всього суспільства. Він відзначив, що із цьогорічним внеском у близько 8 млрд доларів в рамках Програми Нансена та довгостроковою допомогою на наступні роки, Норвегія на сьогодні є одним з лідерів підтримки України.

У ході візиту міністр також відвідав Харківський національний університет ім. Каразіна, де поспілкувався з його керівництвом, викладачами та студентами.

Сибіга розповів студентам про підсумки українсько-американських зустрічей в Саудівській Аравії, роботу України з американськими та європейськими партнерами над досягненням справедливого миру, а також зміцнення обороноздатності нашої держави, посилення тиску на Москву, просування України на шляху до ЄС і НАТО. Він відповів на питання студентів щодо зовнішньої політики України та актуальних міжнародних процесів.

Міністр висловив вдячність керівництву, викладачам і студентам університету ім. Каразіна за те, що продовжують навчальний процес і демонструють чудові академічні результати навіть в умовах постійного російського терору проти Харкова.

"Ми як МЗС будемо і надалі максимально сприяти розбудові міжнародних партнерств університету, залученню іноземців, розвитку та створенню нових можливостей. Ми готові розвивати співпрацю та укласти додаткові угоди для залучення студентів на практику та на роботу в МЗС, синхронізації навчальних програм із пріоритетними потребами української дипломатії", - зазначив Сибіга.

Міністр і його норвезькі колеги також відвідали Харківську міську клінічну лікарню, де поспілкувалися з її керівництвом і колективом. Сибіга висловив вдячність харківським медикам за їхню самовіддану працю та порятунок життів. Норвезькі міністри Еспен Барт Ейде та Тоньє Бренна презентували норвезьку сонячну електростанцію, яка забезпечуватиме лікарню електроенергією. Глава МЗС висловив щиру вдячність Норвегії за її внески в стійкість та відновлення Харкова, а також Програмі Розвитку ООН, яка сприяла втіленню цього проєкту.

Насамкінець Сибіга висловив вдячність голові Харківської ОВА Олегу Синєгубову та міському голові Харкова Ігорю Терехову, які взяли участь у візиті норвезьких міністрів, за їхню гостинність та співпрацю. Він запевнив у готовності МЗС докладати всіх зусиль для залучення подальшої міжнародної допомоги для захисту міста та регіону, розвитку зв’язків Харкова та Харківщини з іноземними партнерами, сприяння відновленню та створенню умов для повернення людей до рідного міста та регіону.

 

Теги: #харків #сибіга #мзс

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