Трамп призначив свою радницю т.в.о прокурора США в окрузі Нью-Джерсі

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп повідомив про призначення т.в.о. прокурора США (interim U.S. Attorney – анг.) в окрузі Нью-Джерсі Аліни Хабба, яка наразі є його радником.

"Я з великим задоволенням оголошую, що Аліна Хабба, есквайр, яка наразі є радником Президента і представляє мене протягом тривалого часу, стане т.в.о. прокурора США в окрузі Нью-Джерсі, її рідному штаті, починаючи з сьогоднішнього дня!", написав він у Truth Social у понеділок.

"Аліна буде керувати з тією ж ретельністю і переконаністю, які визначили її кар'єру, і вона буде невтомно боротися за забезпечення правової системи, яка є "чесною і справедливою" для чудових людей Нью-Джерсі", - зазначив Трамп.

Крім того, Трамп повідомив про те, що Джон Джордано, який до цього обіймав згадану посаду у Нью-Джерсі, "тепер буде номінований на посаду нового посла в Намібії".