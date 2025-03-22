Президенту Чехії показали виробництво в Україні гвинтівок Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka

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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін повідомив, що під час візиту в Україну президента Чехії Петра Павела показав йому українське виробництво озброєння.

"Одне з наших підприємств збирає штурмові гвинтівки Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka. Українські зброярі пройшли навчання в Чехії, і тепер впроваджують досвід та технології НАТО на потужностях українського заводу. Тож показав пану президенту, як відбувається процес збірки на різних етапах. А також - перші зібрані гвинтівки", - написав Сметанін у телеграм у суботу.

Український ОПК має великі спроможності, і ми готові розширювати співпрацю аж до повної локалізації виробництва гвинтівок в Україні, включно з її компонентами, зазначив Сметанін.

Він також повідомив, що серед підписаних під час візиту кілька важливих документів, були й ті, що стосувалися, зокрема, постачання комплектуючих для локалізованого виробництва стрілецьких боєприпасів та збирання штурмових гвинтівок Bren-2.

"Також мав честь вручити Орден князя Ярослава Мудрого Урядовому уповноваженому з питань відбудови України Томашу Копечному на знак вдячності за все, що він зробив для України", - повідомив Сметанін.