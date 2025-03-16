Інтерфакс-Україна

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16:15 16.03.2025

Міжнародний аеропорт "Львів" можуть відкрити наприкінці весни – гендиректорка

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Міжнародний аеропорт "Львів" можуть відкрити наприкінці весни – гендиректорка

Гендиректорка міжнародного аеропорту "Львів" імені короля Данила Галицького (LWO) Тетяна Романовська заявила, що аеропорт може відновити польоти наприкінці весни або на початку літа "за оптимістичним сценарієм", повідомляє львівське видання "Високий замок".

"Ми б хотіли, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо та, коли довший день. Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре", - сказала в інтерв'ю Романовська.

Вона додала, що "п’ять-сім" авіакомпаній готові працювати у Львові, упродовж місяця після запуску терміналу.

"Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, Turkish Airlines, Sky Up, Austrian Airlines, Lufthansa, LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова. Чартерні рейси, швидше за все, буде пробувати повернути авіакомпанія Sky Up. В них гарна мережа маршрутів у Європі", - наголосила очільниця аеропорту.

Теги: #аеропорт_львів

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