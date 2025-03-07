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За ініціативи Міністерства внутрішніх справ, Мінздраву та Міноборони вирішено створити Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих внаслідок агресії РФ на базі патологоанатомічного корпусу, повідомив уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

"За ініціативи МВС, МОЗ та Міноборони вирішено створити Єдиний центр ідентифікації тіл на базі патологоанатомічного корпусу. Це допоможе пришвидшити виконання судово-медичні експертизи та перерозподілити навантаження між бюро.", - наведено його слова в повідомленні в телеграм-каналі МВС України в п'ятницю.

Зазначається, що проєкт підтримують такі міжнародні організації, як Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (МКЗБ). Крім того, впроваджується єдина нумерація тіл у судово-медичній службі України, що унеможливить дублювання. У перспективі має відбутися інтеграція цієї системи з Єдиним реєстром осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Уповноважений розповів про напрацювання у питанні цифровізації обліку тіл у судово-медичній експертизі через створення електронної бази даних, під час якої очікується використання адаптованого модуля для фіксації інформації про тіла (за сприянням МКЗБ).

Добросердов наголосив на важливості обов’язкового відбору біологічного матеріалу у військових згідно із Законом України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини".