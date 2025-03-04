Події

17:13 04.03.2025

Франція звинуватила російський винищувач Су-35 у небезпечних маневрах поблизу її безпілотника Reaper

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Франція звинуватила російський винищувач Су-35 у небезпечних маневрах поблизу її безпілотника Reaper

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню назвав "агресивними" та "неприйнятними" дії російського винищувача СУ-35 по відношенню до французького безпілотника Reaper над Середземним морем в неділю, 2 грудня.

"У неділю російський винищувач СУ-35 зробив небезпечні дії по відношенню до французького безпілотника Reaper, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі над східним Середземномор'ям", - написав він у соцмережі Х у вівторок.

За словами міністра, три послідовних близьких прольоти могли призвести до втрати контролю над безпілотником. Вони демонструють бажання "обмежити вільний повітряний рух" у спільному повітряному просторі.

"Це навмисні, непрофесійні та агресивні дії, які є неприйнятними", - заявив Лекорню, зазначивши, що Франція продовжуватиме вживати заходів для захисту свободи навігації в міжнародних повітряних і морських просторах.

Теги: #су_35 #лекорню

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