Франція звинуватила російський винищувач Су-35 у небезпечних маневрах поблизу її безпілотника Reaper

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню назвав "агресивними" та "неприйнятними" дії російського винищувача СУ-35 по відношенню до французького безпілотника Reaper над Середземним морем в неділю, 2 грудня.

"У неділю російський винищувач СУ-35 зробив небезпечні дії по відношенню до французького безпілотника Reaper, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі над східним Середземномор'ям", - написав він у соцмережі Х у вівторок.

За словами міністра, три послідовних близьких прольоти могли призвести до втрати контролю над безпілотником. Вони демонструють бажання "обмежити вільний повітряний рух" у спільному повітряному просторі.

"Це навмисні, непрофесійні та агресивні дії, які є неприйнятними", - заявив Лекорню, зазначивши, що Франція продовжуватиме вживати заходів для захисту свободи навігації в міжнародних повітряних і морських просторах.