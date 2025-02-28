Сибіга: президент Зеленський має хоробрість відстоювати те, що є правильним, ми завжди були і будемо вдячні Америці

Президент Володимир Зеленський має хоробрість і силу відстоювати те, що є правильним, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після суперечки лідерів України та США в Овальному кабінеті у п'ятницю.

“Президент Володимир Зеленський має хоробрість і силу відстоювати те, що є правильним. Він виступає за Україну та за мету справедливого і міцного миру. Ми завжди були і будемо вдячні Америці за її підтримку”, - написав він у соцмережі Х.