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21:55 28.02.2025

Сибіга: президент Зеленський має хоробрість відстоювати те, що є правильним, ми завжди були і будемо вдячні Америці

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Сибіга: президент Зеленський має хоробрість відстоювати те, що є правильним, ми завжди були і будемо вдячні Америці

Президент Володимир Зеленський має хоробрість і силу відстоювати те, що є правильним, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після суперечки лідерів України та США в Овальному кабінеті у п'ятницю.

“Президент Володимир Зеленський має хоробрість і силу відстоювати те, що є правильним. Він виступає за Україну та за мету справедливого і міцного миру. Ми завжди були і будемо вдячні Америці за її підтримку”, - написав він у соцмережі Х.

 

Теги: #сибига #сша

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