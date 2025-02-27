Події

23:04 27.02.2025

СТАРМЕР: ПУТІН ЗНАЄ, ЩО ЦЯ УГОДА БУДЕ ТРИВАЛОЮ

0 хв читати

Теги: #блискавка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:48 06.12.2024
ВТРАТИ ВОРОГА ЗА МИНУЛУ ДОБУ СТАНОВЛЯТЬ 1660 ОСОБОВОГО СКЛАДУ - ГЕНШТАБ

ВТРАТИ ВОРОГА ЗА МИНУЛУ ДОБУ СТАНОВЛЯТЬ 1660 ОСОБОВОГО СКЛАДУ - ГЕНШТАБ

02:03 06.12.2024
У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА НА ДОРОЗІ ВИЯВИЛИ УЛАМКИ БПЛА, ЖЕРТВ І РУЙНУВАНЬ НЕМАЄ, - КЛИЧКО

У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА НА ДОРОЗІ ВИЯВИЛИ УЛАМКИ БПЛА, ЖЕРТВ І РУЙНУВАНЬ НЕМАЄ, - КЛИЧКО

01:42 18.07.2023
У Львові блискавка уразила два трансформатори, можливі перебої е/е - мер

У Львові блискавка уразила два трансформатори, можливі перебої е/е - мер

20:01 06.07.2023
На горі Говерла через влучання блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка

На горі Говерла через влучання блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка

20:19 22.09.2022
У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

11:54 18.03.2022
УКРАЇНА У П'ЯТНИЦЮ ОТРИМАЄ ЩЕ EUR300 МЛН МАКРОФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ЄС – ДОМБРОВСКІС

УКРАЇНА У П'ЯТНИЦЮ ОТРИМАЄ ЩЕ EUR300 МЛН МАКРОФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ЄС – ДОМБРОВСКІС

10:56 17.03.2022
САНКЦІЇ ЗАХОДУ ЗАПІЗНИЛИСЯ, ЩОБ ЗУПИНИТИ ВІЙНУ, - ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ВИСТУПАЮЧИ У БУНДЕСТАЗІ

САНКЦІЇ ЗАХОДУ ЗАПІЗНИЛИСЯ, ЩОБ ЗУПИНИТИ ВІЙНУ, - ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ВИСТУПАЮЧИ У БУНДЕСТАЗІ

17:55 16.03.2022
МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН ЗОБОВ'ЯЗАВ РФ НЕГАЙНО ЗУПИНИТИ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН ЗОБОВ'ЯЗАВ РФ НЕГАЙНО ЗУПИНИТИ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15:47 16.03.2022
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУВАВ СТВОРИТИ НОВЕ МІЖНАРОДНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ДЕРЖАВ U24 – UNITED FOR PEACE

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУВАВ СТВОРИТИ НОВЕ МІЖНАРОДНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ДЕРЖАВ U24 – UNITED FOR PEACE

15:31 16.03.2022
МИ ПРОПОНУЄМО ЗАПРОВАДИТИ САНКЦІЇ ПРОТИ ВСІХ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ РОСІЇ, ЯКІ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НА ПОСАДАХ – ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ВИСТУПАЮЧИ В КОНГРЕСІ США

МИ ПРОПОНУЄМО ЗАПРОВАДИТИ САНКЦІЇ ПРОТИ ВСІХ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ РОСІЇ, ЯКІ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НА ПОСАДАХ – ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ВИСТУПАЮЧИ В КОНГРЕСІ США

ВАЖЛИВЕ

Одна людина постраждала в результаті атаки шахедів на Запоріжжя

Трамп про військову участь США в безпеці України: Я не думаю, що ми будемо потрібні

Трамп підтвердив зустріч із Зеленським у п'ятницю для підписання угоди

Трамп продовжив режим НС у зв'язку з російською агресією в Україні

Австралійська Minderoo Foundation оголосила про виділення $3,13 млн допомоги Україні

ОСТАННЄ

Система розрахунків за цінними паперами ЄЦБ на EUR790 млрд запрацювала після апаратного збою

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 139 одиниць живої сили - Генштаб

Стармер: Велика Британія готова відправити в Україну наземні війська та підняти в повітря авіацію для підтримки мирної угоди

З початку доби Сили оборони відбили 118 ворожих атак - Генштаб

Мешканець Балаклії постраждав внаслідок ворожого удару по місту - Синєгубов

Ворог завдав масованого удару дронами по енергосистемі Харківщини – ОДА

Одна людина постраждала в результаті атаки шахедів на Запоріжжя

Трамп про військову участь США в безпеці України: Я не думаю, що ми будемо потрібні

Трамп підтвердив зустріч із Зеленським у п'ятницю для підписання угоди

Кількість постраждалих у передмісті Харкова збільшилася до двох

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА