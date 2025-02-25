62-га сесія Міжурядової групи експертів зі зміни клімату розпочалася у Ханчжоу - Міндовкілля

62-га сесія Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) розпочала свою роботу у китайському місті Ханчжоу на тлі тривожних новин про кліматичні наслідки війни в Україні, повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"На відкритті сесії МГЕЗК завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту та представник України в МГЕЗК, Світлана Краковська озвучила результати оцінки науковцями викидів парникових газів, спричинені війною в Україні. Згідно з цим аналізом, викиди, пов'язані з війною, зросли на 30% у 2024 році й досягли 230 мільйонів тонн СО2-еквіваленту з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Дослідження, проведене неприбутковою Ініціативою з обліку викидів парникових газів від війни, оцінює відповідальність РФ за ці викиди у понад $42 млрд. Для цього експерти застосували "соціальну ціну вуглецю" у $185 за тонну еквіваленту CO2.

Заступник Генерального секретаря Всесвітньої метеорологічної організації Ко Баррет нагадала, що 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень, а глобальна температура досягла приблизно 1,55°C вище доіндустріального рівня.

Краковська, своєю чергою, наголосила на тому, що війна в Україні має прямий та опосередкований вплив на клімат у всьому світі. Прямий – це значні викиди парникових газів, спричинені військовою діяльністю, пожежами, руйнуваннями інфраструктури. Опосередкований – у перенаправленні фінансових потоків з кліматичних програм на озброєння, що гальмує прогрес у боротьбі зі зміною клімату та призводить до додаткових викидів.

Нинішня сесія МГЗЕК в Ханчжоу має на меті узгодити зміст частин трьох робочих груп до Сьомого звіту про оцінку (AR7) та Методологічний звіт про технології видалення вуглекислого газу, використання та зберігання вуглецю. Ці документи повинні не лише попередити про кліматичні загрози, але й дати конкретні шляхи виходу з кліматичної кризи.