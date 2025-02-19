Українські політики на тлі заяв Трампа: Давати оцінку Зеленському мають право лише громадяни України

Українські політики на фоні заяв президента США Дональда Трампа а підсумками переговорів США та РФ в Ер-Ріяді 18 лютого підкреслюють необхідність внутрішньої єдності і дотримання червоних ліній.

"Десь 80% того, що пишуть зараз про "перемовини" та інше взагалі не відповідає реаліям, а будь-які інформаційні гойдалки є частиною промацування позицій. Вкиди завжди були частиною стратегій, які оточують великі процеси, особливо зі сторони росіян. Україна має чіткі червоні лінії, чітке розуміння власних інтересів і стоїть на цьому", - написала радник керівника Офісу президента Дарія Зарівна в телеграм-каналі.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав заяви Трампа "поверненням у реальність" і заявив, що Україна має розраховувати на себе, свої сили і своє військо.

"Маємо створювати альянси, входити в союзи, але пам'ятати, що у глобальній політиці не має вічних союзників, а є лише національні інтереси. Це правило діє для всіх держав, особливо для молодих, через недалекоглядність еліт, в яких можна так легко "впарити" папір під назвою "Будапештський меморандум" або інші обіцянки. Це і є про суб'єктність на глобальній арені, шлях до якої треба виборювати. І на цьому шляху є питання, які мають вирішувати лише українці і для українців. В інтересах української нації, наших дітей і майбутнього. Ми самі розберемось як, кого, в який спосіб і коли нам обирати. Шлях до національної суб'єктності починається і з цього в тому числі", - написав він в телеграм-каналі в середу.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") нагадав, що давати оцінку діяльності президента України мають право лише українські громадяни.

"Ми можемо мʼяко говорячи по-різному відноситись до Зеленського, але давати оцінку його підтримці все ж таки мають право лише громадяни України. Як, до речі, і публічно критикувати. Тому що в даному випадку ми висловлюємось стосовно свого обраного політика. А коли це робить іноземна персона, то тут вже ображають не конкретне прізвище, а президента України", - підкреслив Железняк у повідомленні в телеграм-каналі.

Радниця керівника Офісу президента і член наглядової ради АТ "Укрексімбанк" Вікторія Страхова, коментуючи заяви Трампа на своїй сторінці у Facebook, вказала, що "ніхто не зробив стільки для переобрання Володимира Зеленського як Дональд Трамп".

Президент університету "Київська школа економіки" (КШЕ, KSE) Тимофій Милованов в свою чергу зазначив, що "Трамп зробив багато для підтримки Зеленського всередині України".

"Тепер, коли Путін і Трамп обʼєднались в тому, що Зеленського потрібно змінити на більш "договороспособного", стає зрозуміло чому вони це хочуть зробити. Зеленський цього тижня не погодився на американську угоду віддати надра та вимагав участі в перемовинах з росією. Він також сказав, що Європі час робити свою обʼєднану армію, та що Україна не прийме будь яких домовленостей які зроблені без нашої участі. І нарешті він сказав, що ситуація в лютому і березні 2022 року була складніша ніж зараз, і тоді Україні теж ставили ультиматуми. Україна не погодилась тоді і не погодиться зараз", - підкреслив Милованов у Facebook.

На фоні цього, наполягає він, Україна має розраховувати на себе, відкласти внутрішні чвари та розбудовувати професійну реформовану армію, а також продовжувати антикорупційну боротьбу.

"Трамп - це такий собі дзвінок чи плани для України, що крім нас ніхто нас не врятує. І потрібна системна робота всередині, і ззовні України. Звісно, всі і все не такі, уряд поганий, президент поганий, бізнесмени погані, суди погані, університети погані, лікарні погані, навіть військо погане, а сусіди то взагалі придурки. Але інших немає. Немає світу в якому всі ці люди інші, такі як нам хочеться. І тому мій фокус на тому, що можу зробити я, а не на тому, що інші погані. І, так, я теж поганий, але буду пробувати робити правильно наскільки мені вийде", - резюмував він.

Як повідомлялося, Зеленський під час церемонії відкриття нового посольства України в Анкарі заявив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету і хоче, щоб закінчення війни ґрунтувалося на гарантіях безпеки, які будуть надані США, ЄС, Туреччиною та всією Європою.

Після цього Трамп на прес-конференції за підсумками переговорів США та РФ в Ер-Ріяді 18 лютого заявив, що РФ нібито хоче завершення війни, а її нібито можна було вирішити без територіальних втрат ще кілька років тому, і що в Україні необхідно провести вибори, бо в Зеленського нібито занизький рейтинг.

Також Трамп заявив, що США нібито виділили Україні приблизно $350 млрд допомоги, "ну, можливо, трохи менше", і наголосив, що "ніколи не бачив жодного звіту про це". "Це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть?", - сказав він.

Наразі не зрозуміло, якими даними керувався Трамп.