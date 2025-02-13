Інтерфакс-Україна
Події
17:38 13.02.2025

Два жителі Херсона загинули від удару російського дрона по автомобілю

1 хв читати
Два жителі Херсона загинули від удару російського дрона по автомобілю

Російські окупанти атакували з безпілотника автомобіль у Дніпровському районі Херсона в четвер, загинули дві людини, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 16:30 російські війська атакували з дрона автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Через скидання вибухівки на транспортний засіб травми, несумісні з життям, дістали двоє людей – 58-річна жінка та 62-річний водій "швидкої", який їхав у справах", - написав Прокудін у Телеграмі.

Теги: #херсон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:48 20.05.2025
Суд задовольнив позов Мін’юсту про застосування санкції до колишньої директорки Херсонського краєзнавчого музею

Суд задовольнив позов Мін’юсту про застосування санкції до колишньої директорки Херсонського краєзнавчого музею

10:31 20.05.2025
Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

10:29 20.05.2025
Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА по маршрутці в Херсоні зросла до п'яти

Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА по маршрутці в Херсоні зросла до п'яти

07:56 20.05.2025
Двоє цивільних травмовано внаслідок атаки ворожого дрона в Херсоні

Двоє цивільних травмовано внаслідок атаки ворожого дрона в Херсоні

21:09 18.05.2025
Окупанти влучили у житлову забудову Центрального району Херсону, пошкоджено 6 будинків - Прокудін

Окупанти влучили у житлову забудову Центрального району Херсону, пошкоджено 6 будинків - Прокудін

18:51 18.05.2025
Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсону, є пошкодження – ОВА

Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсону, є пошкодження – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Заяви ворога про нібито завершення бойових дій у Курській області "не відповідають реальній обстановці"

Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, час і місце для відповідальності за воєнні злочини будуть пізніше – Рубіо

В Європі продовжує діяти російська мережа агентів і "культурних" організацій, направлених на поширення пропаганди про Захід та Україну – ЗМІ

Шмигаль вважає погодження ЄС створення механізму SAFE надзвичайно потрібним й нагальним рішенням

За моніторинг та зрив західної військової підтримки України у ГРУ РФ відповідає спецпідрозділ хакерів – Міноборони Нідерландів

Протягом року реформа системи розміщення МАФів охопить усі райони Києва

Туск: корабель "тіньового флоту" РФ здійснював підозрілі маневри біля енергокабелю між Польщею та Швецією

Страти росіянами українських військовополонених набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом Росії - МЗС

Під загрозою індоктринації перебувають 1,6 млн дітей на тимчасово окупованих територіях – віцеспікер Ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА