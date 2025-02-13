Два жителі Херсона загинули від удару російського дрона по автомобілю

Російські окупанти атакували з безпілотника автомобіль у Дніпровському районі Херсона в четвер, загинули дві людини, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 16:30 російські війська атакували з дрона автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Через скидання вибухівки на транспортний засіб травми, несумісні з життям, дістали двоє людей – 58-річна жінка та 62-річний водій "швидкої", який їхав у справах", - написав Прокудін у Телеграмі.