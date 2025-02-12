Міністр оборони Великої Британії: на “Рамштайні” Україна отримала зобов'язання по підтримці на мільярди доларів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі , який вперше очолював засідання Контактної групи з питань оборони України (формат “Рамштайн”) у Брюсселі, повідомив про нові зобов'язання партнерів щодо військової підтримки України.

“Україна залишає цю зустріч за підтримки членів цієї групи, за підтримки зброї і боєприпасів на мільярди доларів, які вони зобов'язалися сьогодні надати, щоб бійці були озброєні, щоб допомогти посилити тиск на Путіна, щоб допомогти змусити Путіна сісти за стіл переговорів, щоб допомогти наблизити міцний мир”, - сказав він на пресконференції після 26-го засідання групи.

За словами міністра, майже 50 країн взяли на себе чітке зобов’язання продовжувати збільшувати підтримку Україні в її боротьбі за свободу, за майбутнє.

Гілі окремо привітав першу участь держсекретаря Піта Гегсета у зустрічі групи.

“Він підтвердив незмінну прихильність США цій групі, прагненню України до міцного миру та важливість гарантій безпеки за її межами. Ми почули його заклик до європейських країн активізуватися. Ми вже, і будемо”, - запевнив він.