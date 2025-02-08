Воїни 28-ї бригади знищили Су-25 та ймовірно пошкодили ворожий гелікоптер на Донбасі

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Українські воїни 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу знищили ворожий літак Су-25.

«Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО», - повідомила 28-ї бригада в телеграм в суботу.

Пізніше штаб Сухопутних військ виклав відео і додав, що воїни 28-ї ОМБр знищили російський Су-25 «та ймовірно пошкодили ворожий гелікоптер»

«На околицях Торецька зведений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО «Іглою» відправив російський Су-25 на вічну стоянку. Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача - наші розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити», - йдеться у повідомленні в телеграм.

«У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту. Пілот ворожого Су-25, лишився кинутий. Мабуть не русскій, бо як відомо: “русскіє своїх не кидають." Кого кинули – той не свій», - додали у штабі Сухопутних військ.