Глава Міненерго України назвав від’єднання країн Балтії від BRELL значною подією для всієї Європи

Від’єднання країн Балтії від мережі BRELL (БРЕЛЛ: Білорусь, Росія, Естонія, Латвія, Литва) – це значний крок до енергонезалежності й безпеки Європи, вважає міністр енергетики Герман Галущенко

"Від’єднання Литви, Латвії та Естонії від російсько-білоруської енергетичної системи – значна подія для всієї Європи. Адже росія, яка завжди використовує енергоресурси у власних політичних цілях, продовжує втрачати свій вплив на енергетичну сферу європейських країн. Саме такі кроки позбавляють агресора можливості використовувати електроенергетику для шантажу та політичних ігор", – прокоментував Галущенко, слова якого наводяться в повідомленні Міненерго в Телеграм у суботу.

Міністерство зазначило, що наразі енергосистеми трьох країн Балтії працюють в ізольованому режимі, а 9 лютого балтійська система під'єднається до європейської ENTSO-E, синхронізувавшись з електромережею континентальної Європи.

Як зазначив у своєму Facebook директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, угода про BRELL завершилася о 23:59 7 лютого 2025 року, "а 8 лютого стане по справжньому знаменним днем для Естонії, Латвії та Литви із отриманням енергетичної свободи".

За його словами, як РФ не намагалося недопустити цього через гібридну підводну війну на Балтиці, прагнення до свободи країн-партнерів України виявилося сильнішим.

"Ця історична подія значно ускладнить для рф проведення гібридних та реальних військових операцій на усьому північно-східному фланзі НАТО, адже саме балтійські країни вважаються найбільш вразливою зоною для потенційних російських військових операцій із-за їх географічного розташування та невеликого розміру за територією й кількістю населенням", – прокоментував він.

Омельченко додав, що країни Балтії не купують російську е/е з 2022 року, але існувала залежність від РФ щодо підтримки частоти в енергосистемі шляхом технічних перетоків.

Експерт також акцентував, що після від’єднання "російський анклав у Калінінграді перетворюється в енергетичний острів", який буде на самозабезпеченні, оскільки його генерація в 2000 МВт удвічі перевищує споживання (900 МВт), однак економічні втрати РФ будуть суттєві – до $300 млн на рік.

Як повідомлялося, відключення від очолюваної Росією мережі БРЕЛЛ (Білорусь - Росія - Естонія - Латвія - Литва) розпочалося в Литві та мало закінчитися в Естонії. Після цього країни Балтії проведуть спільне випробування роботи мережі, частоти і напруги. У неділю, 9 лютого, в другій половині дня країни Балтії мають будуть підключені до синхронної зони Європи.

Україна від’єдналася від енергосистеми Росії Білорусі у ніч на 24 лютого 2022 року, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення РФ. Після цього вона три тижні працювала в ізольованому режимі, а 16 березня 2022 року екстрено синхронізувалась із європейською мережею ENTSO-E.