Колишнього командира 155 ОМБР ім. Анни Київської Рюмшина залишили під вартою до 19 березня - Суспільне

Суд продовжив запобіжний захід для колишнього командира 155-ї механізованої бригади імені Анни Київської Дмитра Рюмшина у вигляді тримання під вартою до 19 березня, повідомляє Суспільне з посиланням на кореспондента із зали засідання.

Як зазначається, суд відмовився відпускати Рюмшина на поруки. Сума застави була зменшена з 90 млн грн до 50 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань затримало колишнього командира 155 ОМБР імені Анни Київської, за якого факти самовільного залишення частини (СЗЧ) в бригаді набули масового характеру.

За інформацією Бюро, командир також умисно не виконував інших дій, покладених на нього службовими обов'язками. Встановлено, що протягом минулого року полковнику було відомо про СЗЧ у його бригаді.