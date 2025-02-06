Велика Британія офіційно підтвердила, що скликає засідання групи "Рамштайн" 12 лютого у Брюсселі

Велика Британія скликає засідання Контактної групи з питань оборони України, так званий «Рамштайн», 12 лютого у Брюсселі напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

Відповідний анонс у четвер в Брюсселі оприлюднило постійне представництво Великої Британії у штаб-квартирі альянсу.

«Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі скличе 26-ту Контактну групу з питань оборони України особисто в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу, 12 лютого вдень. Контактна група збереться напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України, оскільки міжнародна спільнота продовжує працювати разом, щоб підтримати Україну в її боротьбі з незаконним вторгненням Путіна», - сказано в анонсі.

Раніше джерела у штаб-квартирі повідомили агентству «Інтерфакс-Україна», що участь у засіданні також візьме міністр оборони України Рустем Умеров.

Як відомо, раніше засідання групи відбувалося під головуванням США, зокрема, глави Пентагону Ллойда Остіна. Наразі позиція нової адміністрації президента Дональда Трампа з цього питання не відома. Новий міністр оборони США Пітер Гегсет, який раніше був телеведучим на Fox News, ще не висловлювався з питання подальшого існування «Рамштайну».