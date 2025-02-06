"Вчительську тисячу" нараховують понад мінімальну зарплату

Виплата "вчительської тисячі" не призведе до зменшення доплати до мінімальної заробітної плати, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Якщо місячна заробітна плата працівника є нижчою за законодавчо визначену мінімальну (8000 грн на лютий 2025 року), роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати. Для обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховується доплата за роботу в несприятливих умовах праці", - йдеться у повідомлені Міносвіти.

Відзначається, що таким чином, "вчительську доплату" 1,3 тис. грн. (1 тис. грн. після оподаткування) нараховують понад мінімальну зарплату.

"Якщо педагогічному працівнику до появи "вчительської тисячі" встановлювали доплату до мінімальної заробітної плати, то ця доплата залишається такою ж. Учительську тисячу додатково нараховують понад мінімальну заробітну плату", - підкреслили у відомстві.

В міністерстві навели приклад, що якщо нарахована місячна зарплата вчителя становитиме 7269,57 грн., такому педагогу мають доплачувати до мінімальної зарплати 730,43 грн., а далі з 1 січня 2025 року встановлено доплату за несприятливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн., і з цією доплатою нарахована заробітна плата становитиме 9,3 тис. грн. (8000 грн. + 1300 грн.).

Як повідомлялося, згідно з ухваленим у листопаді 2024 року рішенням уряду встановлено, що педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісяця здійснюватиметься доплата за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (1 тис. грн "на руки") з 1 січня 2025 року. З 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, ця виплата становитиме 2,6 тис. грн (2 тис. грн "на руки").