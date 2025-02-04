Інтерфакс-Україна
Події
12:11 04.02.2025

Швеція допоможе Україні з підготовкою до переговорів з ЄС, управлінням відходами та зміцненням хімічної безпеки

2 хв читати
Швеція допоможе Україні з підготовкою до переговорів з ЄС, управлінням відходами та зміцненням хімічної безпеки

Фахівці Міндовкілля під час робочої зустрічі у Стокгольмі домовилися із представниками кількох структур Швеції про запуск нового проєкту міжнародної допомоги Україні, повідомило міністерство.

Йдеться про Шведське агентство з охорони навколишнього середовища, SALAR International, Шведську асоціацію переробки та управління відходами, Шведське хімічне агентством (KEMI) та Шведське агентство з міжнародного співробітництва (Sida).

"Під час зустрічі учасники погодили запуск нового проєкту міжнародної технічної допомоги для України – “Institutional cooperation on EU-accession in the environment and waste sector” (ENSU27). Бюджет проєкту становить близько 4 млн євро", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Зазначається, що проєкт реалізовуватиметься до 2027 року.

Планується, що шведські експерти допоможуть Україні підготуватися до участі у двосторонній зустрічі з Європейською Комісією у рамках офіційного скринінгу та переговорного процесу за розділом 27 “Довкілля та зміна клімату”. "Спільно працюватимуть над аналізом європейських актів та підготовкою обґрунтувань щодо потенційно необхідних Україні перехідних періодів для їх імплементації. Вивчатимуть і досвід інших країн у цих питаннях та розроблятимуть плани впровадження європейських норм та стандартів", - зазначається у повідомленні.

Експерти проєкту також працюватимуть із органами місцевого самоврядування та органами державної влади для реалізації Національного плану управління відходами в Україні. "Зокрема, проєкт передбачає активну роботу із чотирма кластерами в Україні щодо впровадження практичних змін – в Івано-Франківській, Одеській, Харківській та Полтавській областях. Співпрацею буде охоплено 38 українських громад, які обмінюватимуться досвідом з 40 шведськими муніципалітетами та 16 операторами управління відходами", - повідомляє Міндовкілля. 

Крім того, увагу планується приділити впровадженню європейського законодавства для хімічної безпеки, зокрема положень Мінаматської та Стокгольмської конвенцій, а також створення реєстру хімічних речовин й інтеграції його із європейським реєстром. Зазначається, що наразі в ЄС в рамках технічного регламенту REACH зареєстровано понад 24500 хімічних речовин, понад 240 з них є особливо небезпечними. Україна вже почала рухатися до європейських стандартів та  впроваджувати реформу власної системи хімічної безпеки. 

Теги: #допомога #міндовкілля #швеція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:02 11.05.2025
До Туреччини прибуло судно з українським зерном в межах гуманітарної допомоги ООН

До Туреччини прибуло судно з українським зерном в межах гуманітарної допомоги ООН

16:32 10.05.2025
Допомога Україні від США надходить, обмін розвідданими не зупинений, сподіваюсь на посилення санкцій проти РФ – Зеленський

Допомога Україні від США надходить, обмін розвідданими не зупинений, сподіваюсь на посилення санкцій проти РФ – Зеленський

13:53 10.05.2025
ССО отримали FPV-дрони та мобільні комплекси – Порошенко передав допомогу на 30 млн гривень

ССО отримали FPV-дрони та мобільні комплекси – Порошенко передав допомогу на 30 млн гривень

14:58 09.05.2025
Шмигаль подякував ЄС за EUR75 млрд фінансової, економічної та гумдопомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки

Шмигаль подякував ЄС за EUR75 млрд фінансової, економічної та гумдопомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки

00:43 08.05.2025
Харків отримає шість тролейбусів Skoda 21Tr з чеського міста Брно - МЗС

Харків отримає шість тролейбусів Skoda 21Tr з чеського міста Брно - МЗС

04:10 07.05.2025
Піт Хегсет в лютому 2025 року скасовував постачання зброї Україні, не ставлячи Білий дім до відома - ЗМІ

Піт Хегсет в лютому 2025 року скасовував постачання зброї Україні, не ставлячи Білий дім до відома - ЗМІ

18:43 02.05.2025
Міндовкілля та The HALO Trust Ukraine підписали меморандум про співпрацю для екологічно безпечного розмінування

Міндовкілля та The HALO Trust Ukraine підписали меморандум про співпрацю для екологічно безпечного розмінування

18:24 02.05.2025
Міндовкілля сформувало список "сплячих" ліцензій і планує перевірку – міністр Гринчук

Міндовкілля сформувало список "сплячих" ліцензій і планує перевірку – міністр Гринчук

21:19 01.05.2025
США передають списані F-16 в Україну на запчастини

США передають списані F-16 в Україну на запчастини

06:32 01.05.2025
Люксембург інвестує EUR10 млн в оборону України – міністр оборони Бакес

Люксембург інвестує EUR10 млн в оборону України – міністр оборони Бакес

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

ЄС виділить додаткові EUR900 млн на українське озброєння

Сили оборони вночі збили 55 ворожих дронів зі 108, ще 30 локаційно втрачені

ОСТАННЄ

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку і експоліцейському Писаренку на нічний домашній арешт - Суспільне

Посла РФ викликали до МЗС Польщі у зв'язку із ситуацією з консульством у Кракові

БЕБ викрила в Київській області цех із нелегального виготовлення тютюну, який працював на свинофермі

ДТЕК за тиждень повернув електропостачання 106,7 тис. абонентів у трьох областях

У Польщі висунули звинувачення двом українцям у співучасті підпалу ТЦ у Варшаві, замовленого спецслужбами РФ

У західних областях та на Вінниччині у вівторок очікуються заморозки на поверхні ґрунту

Загинув працівник "Сумиобленерго" внаслідок атаки російського дрона

РФ може активізувати наступ на Донбасі, Херсонщині та запорізькому напрямку - Паліса

Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА