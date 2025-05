Швеція допоможе Україні з підготовкою до переговорів з ЄС, управлінням відходами та зміцненням хімічної безпеки

Фахівці Міндовкілля під час робочої зустрічі у Стокгольмі домовилися із представниками кількох структур Швеції про запуск нового проєкту міжнародної допомоги Україні, повідомило міністерство.

Йдеться про Шведське агентство з охорони навколишнього середовища, SALAR International, Шведську асоціацію переробки та управління відходами, Шведське хімічне агентством (KEMI) та Шведське агентство з міжнародного співробітництва (Sida).

"Під час зустрічі учасники погодили запуск нового проєкту міжнародної технічної допомоги для України – “Institutional cooperation on EU-accession in the environment and waste sector” (ENSU27). Бюджет проєкту становить близько 4 млн євро", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Зазначається, що проєкт реалізовуватиметься до 2027 року.

Планується, що шведські експерти допоможуть Україні підготуватися до участі у двосторонній зустрічі з Європейською Комісією у рамках офіційного скринінгу та переговорного процесу за розділом 27 “Довкілля та зміна клімату”. "Спільно працюватимуть над аналізом європейських актів та підготовкою обґрунтувань щодо потенційно необхідних Україні перехідних періодів для їх імплементації. Вивчатимуть і досвід інших країн у цих питаннях та розроблятимуть плани впровадження європейських норм та стандартів", - зазначається у повідомленні.

Експерти проєкту також працюватимуть із органами місцевого самоврядування та органами державної влади для реалізації Національного плану управління відходами в Україні. "Зокрема, проєкт передбачає активну роботу із чотирма кластерами в Україні щодо впровадження практичних змін – в Івано-Франківській, Одеській, Харківській та Полтавській областях. Співпрацею буде охоплено 38 українських громад, які обмінюватимуться досвідом з 40 шведськими муніципалітетами та 16 операторами управління відходами", - повідомляє Міндовкілля.

Крім того, увагу планується приділити впровадженню європейського законодавства для хімічної безпеки, зокрема положень Мінаматської та Стокгольмської конвенцій, а також створення реєстру хімічних речовин й інтеграції його із європейським реєстром. Зазначається, що наразі в ЄС в рамках технічного регламенту REACH зареєстровано понад 24500 хімічних речовин, понад 240 з них є особливо небезпечними. Україна вже почала рухатися до європейських стандартів та впроваджувати реформу власної системи хімічної безпеки.