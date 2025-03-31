Чернишов задекларував 35,4 млн грн доходів за 2024 рік

Віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов зазначив 35 млн 391 тис. 943 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, 2024 року заробітна плата віцепрем'єра становила 90 526 грн, зарплата і виплати в "Нафтогазі" (попереднє місце роботи) - 25 115 998 грн, банківські проценти - 6 048 379 грн, відсотки по ОВДП - 747 040 грн і дохід від відчуження рухомого майна - 3 390 000 грн, а дружина і дочка задекларували 2 114 860 грн доходів.

Чернишов також задекларував 9,2 тис. державних облігацій України (номінальна вартість 1 тис. грн), 52,4 млн грн, CHF46,3 тис., $992 і EUR103,5 тис. на банківських рахунках, а дружина - 214,9 тис. грн, $3,3 тис. і EUR3,5 тис. на банківських рахунках, а також $1,4 млн майнових прав, отриманих у результаті ліквідації іноземної юридичної особи та розподілу її залишкових активів. Крім того, у спільній власності у подружжя 40 тис. грн і $490 тис. готівкою.

Віцепрем'єр володіє квартирою (208,7 кв. м) у Києві, дружина володіє квартирою (45,9 кв. м) у Нікополі Дніпропетровської області, трьома квартирами (42, 41,9 і 47,1 кв. м) у Києві, а також житловий будинок (939,1 кв. м) у Київській області.

Крім того, він зазначив у декларації сім наручних годинників (Rolex, 2 Patek Philippe, Ulysse Nardin, 2 A. Lange & Sohne і Panerai), золоті запонки Patek Philippe, підлоговий годинники Howard Miller, настінний годинник Erwin Sattler; колекцію картин: живопис ХХ століття (30 одиниць), колекцію книжок: Бібліотека великих письменників, 20 томів, видавництво "Брокгауз і Єфрон" і колекцію книжок: Енциклопедичний словник, 85 томів, видавництво "Брокгауз і Єфрон", а дружина - чотири наручних годинники (2 Rolex, Cartier і Ulysse Nardin), ювелірні набори: браслет і сережки від Cartier, браслет і каблучка від Cartier, каблучка і ювелірний набір сережки і підвіска від Cartier, ювелірний набір каблучка і підвіска від Tiffany, ювелірний набір браслет і каблучка від Van Cleef & Arpels, три хутряні шуби (бренд не зазначено) і сумку Hermes Kelly, автомобіль Toyota Land Cruiser 2020 року випуску, а також дружина є власницею ТОВ "АМ Проперті Груп".

Як повідомлялося, Чернишов задекларував 21,8 млн грн доходів за 2018 рік, 476 тис. грн доходів за 2019 рік, 2,1 млн грн доходів за 2020 рік, 24,9 млн грн доходів за 2021 рік, 3,4 млн грн доходів за 2022 рік, 25,3 млн грн доходів за 2023 рік.