Економіка

19:00 31.05.2024

"Укренерго" попереджає про ймовірне повернення до обмежень е/е через можливий дефіцит

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"Укренерго" попереджає про ймовірне повернення до обмежень е/е через можливий дефіцит

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" прогнозує можливе повернення до планових обмежень електроспоживання.

Як зазначає системний оператор у телеграм-каналі у п'ятницю ввечері, причиною цього є насамперед наслідки масованих ракетних і дронових ударів ворога по українських електростанціях, що спричинили значний дефіцит в енергетичній системі.

Крім того, "Укренерго" звертає увагу на необхідність проводити планові заходи з технічного обслуговування на електростанціях навесні та влітку для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням в опалювальний сезон.

Водночас компанія наголошує, що застосовуватиме всі можливі інструменти для покриття дефіциту.

"У разі перевищення областями доведених "Укренерго" лімітів споживання обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень згідно з затвердженою черговістю. Терміни застосування заходів обмеження буде оголошено додатково", - пояснила НЕК.

Вона закликала дбайливо споживати електроенергію, що істотно знизить навантаження на енергосистему і допоможе мінімізувати застосування планових відключень.

Як повідомлялося з посиланням на МАГАТЕ в четвер, четвертий реактор Рівненської АЕС готують до зупинення на плановий ремонт. Також триває плановий ремонт на одному з блоків Південноукраїнської АЕС. Загалом Україні після окупації Запорізької АЕС доступні дев'ять енергоблоків потужністю 7,8 ГВт.

Обмежень е/е не було з вівторка до п'ятниці після виведення 26 і 27 травня двох енергоблоків із ремонту.

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