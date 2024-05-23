EVA планує відкриття салонів краси на базі магазинів нового формату EVA BEAUTY

Найбільший український дрогері-ритейлер презентував у четвер перший салон краси Beauty Salon by EVA на базі магазину нового формату EVA BEAUTY у столичному ТЦ Respublika Park.

"EVA пройшла трансформацію від найкращої подруги до експерта з питань краси та догляду. Паралельно ми розвиваємо і наших клієнтів. Перехід з масмаркет-засобів на професійні та преміальні має бути осмислений. Тому ми запроваджуємо зони тестування шкіри та волосся, надаємо змогу спробувати зразки косметики, пензликів, відчути на собі, як працюють преміальні прилади для створення укладок", - розповіла директорка бізнес-напряму EVA BEAUTY Василиса Петлицька.

EVA BEAUTY - перший магазин нового формату, розпочав роботу в грудні минулого року. Салон розпочав надавати послуги наприкінці квітня 2024 року. Площа салону становить 26 кв. м (за загальної площі магазину 643 кв. м). Інвестиції у відкриття Beauty Salon by EVA становлять близько $44 тис. Загальні інвестиції у відкриття торговельної точки формату EVA BEAUTY - 15,5 млн грн.

Салон розділений на зону догляду за волоссям і косметологічний кабінет. Перукарська зона розрахована на одночасне обслуговування двох осіб. Клієнтам доступні послуги жіночої, чоловічої та дитячої стрижки, фарбування, укладання та догляду. Процедури виконуються переважно з використанням засобів офіційного партнера L`Oreal Professionnel. Укладання - за допомогою техніки еліт-класу від SteamPod і Dyson.

Магазин EVA BEAUTY є офіційним дистриб'ютором SteamPod і Dyson, а також першою в Україні роздрібною точкою продажу засобів L`Oreal Professionnel і Matrix.

"Відкриття нового формату магазину EVA BEAUTY - це перший досвід продажу професійних засобів для догляду за волоссям L`Oreal Professionnel і Matrix у преміум роздрібному магазині. Раніше бренди були доступні лише в салонах краси, профільних магазинах для перукарів і авторизованих інтернет-майданчиках. Наявність у EVA BEAUTY салону, де професійні стилісти зможуть проконсультувати клієнтів щодо підбору та використання продукції, посилює наші позиції, адже споживач отримує максимальний ефект", - прокоментував комерційний директор підрозділу професійної косметики ТОВ "Лореаль Україна" Андрій Федоряка.

Перукарські послуги в Beauty Salon by EVA доступні за попереднім записом. Отримати базові косметологічні процедури можна як бонус за виконання певних умов при здійсненні покупок. Також на базі салону для клієнтів магазину навчатимуть експерти брендів, косметологи і дерматологи.

Петлицька повідомила, що за результатами п'яти місяців роботи EVA BEAUTY середній чек на 173% більший, ніж у звичайному київському магазині EVA, що пояснюється, зокрема, ширшим спектром послуг.

Окрім салону краси, EVA BEAUTY пропонує низку сервісів: тестування шкіри, волосся, консультація візажиста, експрес-макіяж. Є інтерактивні панелі Visual by Eva, що надають змогу в цифровому вигляді "приміряти" макіяж і в найближчому майбутньому змінити колір волосся.

Крім того, виділено зону, де бренди проводитимуть свої майстер-класи та знайомитимуть з новинками.

Кількість товарних позицій наразі близько 50 тис., і пропозиція ще зросте найближчим часом, очікується поява нових брендів. Найпопулярніша категорія товарів - декоративна косметика - становить близько 25% від загального продажу в штуках. Приблизно по 20% припадає на догляд за обличчям і тілом, догляд за волоссям і парфумерію. Решту (близько 15%) займають панчішні вироби, чоловічі товари та дитяча група.

З моменту відкриття (23 грудня 2023 року) кількість унікальних клієнтів становила понад 40 тис. осіб. Конверсія (відсоток відвідувачів, які здійснили покупку) становить 35%.

Як повідомили в компанії, ще один EVA BEAUTY із салоном у компанії планують відкрити в липні у Львові.

За словами Петлицької, компанія готова розвивати цей формат, цікавлять ТРЦ великих міст, однак розширення залежить насамперед від наявності відповідних локацій.

ТОВ "РУШ", що управляє мережею EVA, засноване 2002 року. На 31 березня 2024 року мережа налічувала 1072 магазини.