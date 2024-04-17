Економіка

12:52 17.04.2024

Philip Morris у 2023 р. збільшив частку бездимних продуктів у виручці до 36,4%

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Philip Morris у 2023 р. збільшив частку бездимних продуктів у виручці до 36,4%

Тютюновий концерн Philip Morris International (PMI) у 2023 році наростив частку бездимних (smoke-free) продуктів у загальному виторгу до 36,4% із 32,1% роком раніше, повідомив віцепрезидент PMI із міжнародних комунікацій Томмасо Ді Джованні (Tommaso Di Giovanni) на презентації в Парижі Інтегрованого звіту компанії за минулий рік та прогресу в галузі трансформації в Європі.

"На 25 ринках виручка від бездимних продуктів компанії вже перевищує 50% всієї річної виручки. До 2030 року ми хочемо, щоб ця цифра становила 60, тому що ми віримо, що зможемо це зробити", - зазначив він.

Джованні уточнив, що у 2022 році таких країн було 17.

За його словами, кількість ринків, на яких тепер доступні бездимні продукти, за минулий рік збільшилася з 73 до 84, а частка серед них ринків із низькими і середніми доходами - з 42% до 47%.

"Ми просуваємося так швидко, що в найближчі рік або два ми, найімовірніше, наблизимося до досягнення 100 ринків (де будуть доступні бездимні продукти)", - зазначив віцепрезидент.

Згідно з його презентацією, орієнтовна кількість користувачів бездимних продуктів PMI за минулий рік збільшилася до приблизно 33 млн, зокрема користувачів IQOS - з 24,9 млн до 28,6 млн.

Джованні уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що за показником частки виручки від бездимних продуктів PMI набагато випереджає всіх великих учасників світового тютюнового ринку.

На презентації він наголосив, що таких результатів вдалося досягти тому, що з 2008 року сумарні інвестиції в розвиток бездимних продуктів досягли $12,5 млрд, зокрема 2023 року вони становили $1,8 млрд. Було отримано 2,5 тис. патентів і створено 1,5 тис. робочих місць для наукових та інженерних працівників у цій сфері.

"Сьогодні у нас є всі ці здібності та можливості, тому ми вирішили використати їх, щоб вийти за рамки нікотину і зайнятися тим, що ми називаємо охороною здоров'я і благополуччям", - нагадав Джованні.

Віцепрезидент зазначив, що не може назвати прогнози динаміки зазначених вище показників на 2025 рік, але зауважив, що реалізація стратегії переходу на випуск бездимних продуктів просувається настільки добре, що PMI може вже у 2030 році отримувати три чверті всіх доходів від їхнього продажу.

Джованні додав, що на цей процес впливає також позиція окремих держав. За його словами, наприклад, у Великій Британії та Новій Зеландії, де органи охорони здоров'я рекомендують курцям переходити на бездимні продукти, якщо вони не можуть зовсім відмовитися від нікотину, кількість курців скорочується набагато швидше, ніж у країнах, у яких такі продукти заборонені.

Серед досягнень у рамках ESG PMI на презентації відзначила виконання зобов'язання збільшити представництво жінок на керівних посадах до 40%: за підсумками минулого року цей показник досяг 41,8%.

Philip Morris була виділена з Altria 2008 року і входить до числа найбільших світових виробників тютюнових виробів. Виручка компанії за 2023 рік зросла на 10,7% порівняно з 2022 роком - до $35,2 млрд.

На українському ринку PMI працює з 1994 року, і за цей час її задекларовані інвестиції - понад $700 млн. Компанія з 24 лютого 2022 року зупинила роботу своєї фабрики в Харківській області через агресію РФ і змушена була перейти на імпорт продукції з восьми фабрик PMI за межами країни й тимчасове партнерство з іншим міжнародним виробником в Україні. У другому кварталі 2024 року компанія планує запустити нову фабрику у Львівській області, обсяг інвестицій у яку становить $30 млн.

У 2022 році PMI через війну скоротила відвантаження на українському ринку на 30,1% - до 11,07 млрд цигарок і тютюнових стиків, проте у 2023 році їй вдалося збільшити відвантаження готової продукції на 8,4%, зокрема в четвертому кварталі - на 14,9%. У жовтні минулого року компанія повідомила про відновлення своєї частки на українському ринку до 24% після падіння її до 14% з 28,5% у перші місяці після вторгнення РФ.

Теги: #philip_morris

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