Економіка

19:32 04.04.2024

Французька NEO ECO розпочинає проєкт дослідження портів Одеської області

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Французька NEO ECO розпочинає проєкт дослідження портів Одеської області

NEO ECO і Neo-Eco Ukraine на замовлення Одеської облдержадміністрації розпочинають проєкт дослідження портів області з метою їхнього подальшого днопоглиблення і зміни системи управління наносами та відходами, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор Neo Eco Ukraine Барт Грюер (Bart Gruyaert).

"Наша нова ініціатива буде зосереджена на рекультивації річкових і морських відкладень. Проєкт буде спрямований на визначення стратегічних операцій з днопоглиблення для підтримки потужностей портів Одеської області, оцінку обсягу, кваліфікацію опадів і початок валоризації на місцевості. Цей проєкт може поліпшити економічну спроможність портів і допомогти Україні наблизитися до стандартів ЄС з управління наносами та відходами", - сказав він.

Грюєр додав, що в портфелі Neo-Eco є аналогічні проєкти, включно з Sedi materiau (створення композитних матеріалів із перероблених осаду і пластику) і SNCF ECOCIR (валоризація залізничного баласту). Частина стратегічних досліджень була проведена у французькому регіоні Південний Прованс - Альпи - Лазурний Берег (Rеgion Sud Provence-Alpes-Côte d'Azuri). Саме цей регіон став фінансовим партнером проєкту в Одеській області.

"Бюджет досліджень - EUR80 тис.: EUR30 тис. виділяє Neo-Eco, ще EUR50 тис. - регіон Південний Прованс - Альпи - Лазурний Берег. Перші результати ми плануємо показати вже у вересні 2024 року", - сказав Грюєр.

Французька компанія Neo-Eco вже 17 років працює за принципом економіки замкнутого циклу - інтеграції вже використаних матеріалів. За цим же принципом Neo-Eco реалізувала проєкт у Гостомелі (Київська обл.). У січні 2024 року було презентовано розроблену експертами Neo Eco Ukraine, CES clean energy solution та iC consulenten Ukraine Білу книгу щодо поводження з азбестовмісними матеріалами (АСМ).

 

 

Теги: #одеса #дослідження #порти

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