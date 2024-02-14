Український зооринок у 2023 році зріс на 27% і перевищив довоєнні показники - Suziria Group

Ринок зоотоварів та послуг в Україні за підсумками 2023 року продовжує розвиватися другий рік поспіль, його зростання у гривневому еквіваленті склало 27,3% - він збільшився з 28,03 млрд грн до 35,7 млрд грн, повідомили представники групи компаній Suziria Group під час пресконференції у вівторок.

"Український зооринок продемонстрував стійкий ріст, незважаючи на складні умови після початку повномасштабного вторгнення. У 2023 році він зріс на 27% у гривневому еквіваленті порівняно з 2022 роком. Прогноз на 2024 рік свідчить про мінімальне зростання зооринку на 15%", - заявила керівниця відділу маркетингу Suziria Distribution Марія Бабко.

Найбільшу частину українського ринку товарів для домашніх тварин складають корми. Їх виробництво, незважаючи на повномасштабне вторгнення та зміни у логістиці, у грошовому еквіваленті продовжувало зростати: у 2022 році на 26% - до 21,5 млрд грн (порівняно з 17,04 млрд грн у 2021 році) і у 2023 році на 28%, до 27,4 млрд грн.

Решту частину ринку складають "інші товари", до яких належить одяг для домашніх тварин, засоби для догляду, амуніція та медикаменти. Зростання цієї категорії різко збільшилося минулого року: у 2022 році воно склало 16% (з 5,6 млрд грн у 2021 році до 6,5 млрд грн у 2022), а у 2023 р. - 26% (8,3 млрд грн).

У 2024 році в групі компаній очікують збільшення уваги суспільства до питань догляду за домашніми тваринами, а також зростання онлайн-продажів зоотоварів, оскільки їх частка зросла до 11,2%, що на 10,2 п.п. більше, ніж у 2022 році. Однак традиційні канали – спеціалізовані та сучасні роздрібні мережі – залишаються ключовими для покупців.

Suziria Group – українська родинна група компаній, що розвиває український зооринок більше 31 року. До складу групи компаній входять Suziria Distribution (всенародна дистрибуція товарів для тварин), Suziria Brands (бренд-продуктова компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві зоотоварів), MasterZoo (роздрібний магазин зоотоварів, нараховує 180 точок по Україні). Компанія працює по всій території України та за її межами, інтернаціоналізуючи власні бренди компаній, серед яких бренди: Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Природа та Provet.

Suziria Group переїхала з Харкова в більш безпечні області, вклала 90 млн грн у інфраструктуру, створила понад 300 нових робочих місць, збільшивши персонал до 2300 співробітників.

За словами співвласниці та голови наглядової ради Suziria Group Поліни Кошарної група компаній з 2021 року щорічно збільшує свій рівень доходу на 40%.