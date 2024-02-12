Економіка

13:13 12.02.2024

Diamondback і Endeavor Energy майже погодили злиття на $52 млрд

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Американські нафтогазові Diamondback Energy і Endeavor Energy Resources майже узгодили умови свого об’єднання, пише The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, Diamondback може оголосити про угоду вже в понеділок. Вона передбачатиме розрахунки акціями та грошовими коштами, а основна частина об’єднаної компанії належатиме акціонерам Diamondback, капіталізація якої становить близько $27 млрд. Вартість Endeavor у рамках транзакції оцінюється приблизно в $25 млрд.

На злиття з Endeavor претендували й інші сторони, зокрема ConocoPhillips.

Endeavor уже тривалий час належить до числа найпривабливіших активів у Пермському басейні Техасу і Нью-Мексико - найбільшому нафтоносному басейні США, де також розташовані найбільші в країні родовища сланцевої нафти, зазначає газета.

Якщо угода відбудеться, об’єднана компанія буде в одному ряду з ConocoPhillips за площею родовищ у цьому басейні, а її видобуток нафти, найімовірніше, перевищуватиме 400 тис. барелів на добу.

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