Економіка

13:06 05.02.2024

RegioJet у 2023 р. перевіз між Україною та ЄС 230 тис. пасажирів

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RegioJet у 2023 р. перевіз між Україною та ЄС 230 тис. пасажирів

Чеський залізничний оператор RegioJet збільшив кількість перевезених між Україною та Європейським Союзом пасажирів у 2023 році на 60% до 230 тис. осіб, а найближчим часом готовий запустити другий потяг із Праги в Україну, повідомила пресслужба компанії в понеділок.

"RegioJet, найбільший чеський приватний залізничний перевізник у Центральній та Східній Європі, радий повідомити, що у 2023 році перевіз понад 230 тис. пасажирів між Україною та Європейським Союзом. Це досягнення підтверджує, що український маршрут є одним із найбільш стрімких у розвитку для компанії, кількість пасажирів зросла на 60% порівняно з 2022 роком", - повідомили в компанії.

Зазначається, що інтерес до поїздів компанії, які прямували до України, був високим, а заповнюваність досягла 85%.

У RegioJet нагадали, що найближчим часом планують запустити другий поїзд із Праги в Україну за новим маршрутом Прага-Кошице-Чоп.

"Підготовку до запуску нового сполучення завершено, всі необхідні дозволи від залізничних адміністрацій Чехії та Словаччини отримано", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що терміни запуску поїзда залежать від "Укрзалізниці".

"RegioJet давно готовий вийти на маршрут. Цей крок нвдасть змогу десяткам тисяч українських громадян насолоджуватися зручними, швидкими та доступними подорожами до Чехії, Словаччини та інших країн ЄС", - наголосили в RegioJet.

У компанії також повідомили, що RegioJet підвищує стандарти залізничних подорожей, включаючи у вартість квитків широкий спектр безкоштовних послуг на борту. Нещодавно компанія розширила пропозицію сніданків, додавши до набору круасан, тістечка, масло і джем.

У грудні на підсумковій зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з дипмісіями та громадськістю голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко сказав, що не втрачає надії на те, що поїзд Чоп-Прага спільно з чеською компанією RegioJet вдасться запустити до кінця цього року. Однак, за його словами, у переговорах із компанією виникли складнощі.

Раніше "Укрзалізниця" анонсувала запуск поїзда з Чопа до Праги в партнерстві з RegioJet із середини листопада.

Власник RegioJet Радим Янчура в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що рейс Чоп-Прага матиме три вагони на 140 місць, із них 80 місць - у спальних вагонах, 60 - у вагонах із місцями для сидіння.

За його словами, ціна квитка становитиме близько EUR25. У його вартість входитиме безкоштовна вода, кава, доступ до Wi-Fi. Час у дорозі - 13 годин 30 хвилин, включно з паспортним контролем на словацькому кордоні. Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага-Кошице, що складається з 18 вагонів. Пасажири будуть забезпечені сніданком і вечерею.

Янчура уточнив, що RegioJet отримуватиме доходи від перевезень, але вноситиме для "Укрзалізниці" плату за доступ до інфраструктури.

Теги: #regiojet

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