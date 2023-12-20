Економіка

10:16 20.12.2023

Ігор Кушнір йде з посади голови "Київміськбуду"

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Ігор Кушнір йде з посади голови "Київміськбуду"

Голова холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір заявив, що йде з посади голови правління - президента компанії після 12 років роботи.

"Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності "Київміськбуду". Вважаю це остаточною крапкою над "i", яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в компанії в цілому. (...) Щоб уникнути маніпуляцій і пересудів, я прийняв рішення піти з посади голови правління - президента "Київміськбуду", якій я присвятив значну частину свого життя", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Кушнір повідомив, що за 12 років під його керівництвом "Київміськбуд" побудував майже 4 млн кв. м нерухомості. На сьогодні будівельний заділ становить 2,2 млн кв. м. Компанія виплатила 210 млн грн дивідендів, безкоштовно передала на баланс міста інженерні мережі на суму майже 600 млн грн, сплатила місту понад 330 млн грн податків.

"Також ми підтримали інвесторів "Укрбуду". Було прийнято близько 800 тис. кв. м недобудов і на сьогодні вже передано інвесторам майже 400 тис. кв. м добудованого житла", - повідомив Кушнір.

Він констатував, що з початком повномасштабного вторгнення на ринку нерухомості майже зник попит, "Київміськбуд" не став винятком, продажів практично не було. Як наслідок, компанія була змушена безрезультатно просити фінансової підтримки в міста, Кабміну, інших установ. Після цього наглядова рада призначила проведення аудиту "Київміськбуду".

"Було детально вивчено діяльність "Київміськбуду" за останні три кризові роки. Не встановлено жодних зловживань з боку керівництва компанії та мене особисто. Підтверджено, що компанія функціонувала належним чином до появи зовнішніх чинників, які суттєво вплинули не тільки на нас, а й на весь ринок. У висновках аудиту було озвучено чіткі пропозиції щодо виходу із ситуації, яка склалась. Вважаю, втілення цих пропозицій дасть змогу компанії виконати взяті на себе зобов'язання, а інвестори отримають своє житло і не стануть заручниками ситуації", - зазначив Кушнір.

Як повідомлялося, за підсумками нещодавнього аудиту "Київміськбуду", проведеного компаніями ДП "Бейкер Тіллі Україна Консалтинг", ТОВ "Аудиторська фірма НХД-АУДИТ" і ТОВ "Ернст енд Янг", було встановлено відсутність ознак дій із доведення підприємства до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов'язаними особами. Водночас аудитори встановили, що діяльність "Київміськбуду" була порушена через зовнішні чинники - COVID-19, повномасштабну війну, фактор "Укрбуду".

17 листопада комісія затвердила проміжний звіт із рекомендаціями й пропозиціями щодо подальшої роботи "Київміськбуду", серед яких - закупівля квартир в об'єктах "Київміськбуду", розгляд можливості виділення фінансової позики або докапіталізації компанії. Також ТКК рекомендувала Київській міськраді звернутися до Кабінету Міністрів України щодо компенсації "Київміськбуду" сумарних запланованих збитків, пов'язаних із добудовою проєктів будівельної корпорації "Укрбуд", у сумі 2,28 млрд грн.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада (80%).

За даними Openadtabot, "Київміськбуд" у 2022 році отримав 35,8 млн грн чистого збитку проти 4,3 млн грн чистого прибутку попереднього року. Водночас його виторг зріс на 23% і становив 1,8 млрд грн.

 

Теги: #київміськбуд #кушнір

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