Економіка

23:52 18.12.2023

Імпорт алмазів до Індії в листопаді звалився на 76% у річному вимірі

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Імпорт алмазної сировини в Індію в листопаді 2023 року впав на 76% у річному вимірі та становив $314 млн, випливає з попередніх даних Ради зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів Індії (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

У жовтні імпорт зріс на 9% після довгого спаду.

У фізичному вираженні обсяг імпорту в листопаді (3,32 млн карат) був на 72% нижчим від результату річної давності.

Експорт діамантів з Індії в листопаді 2023 року впав на 12% до листопада минулого року, до $1,1 млрд.

За обсягом експорт зменшився на 7% рік до року, становивши 1,27 млн карат.

Індія є одним з основних покупців алмазів і найбільшим у світі центром виробництва діамантів, у цій країні виготовляється 95% діамантів світу. Гранувальна галузь Індії зараз зазнає тиску через скорочення попиту на діаманти на тлі глобального економічного спаду, що змусило індійських огранувальників запросити двомісячне призупинення закупівель в алмазодобувників - з 15 жовтня до 15 грудня.

Про наслідки ембарго можна судити за результатами циклу продажів (сайту) De Beers, що проходив з 4 жовтня по 3 листопада. Під час нього було продано алмазну сировину всього на $80 млн, що майже в 6 разів нижче за рівень річної давності ($454 млн) і в 2,5 раза менше за попередній показник ($200 млн), який був історичним мінімумом для цього періоду.

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