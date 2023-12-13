Інтернет-магазин групи "Текстиль-Контакт" від початку війни збільшив щомісячний продаж майже в 1,7 раза

Щомісячні продажі інтернет-магазину тканин tk.ua, що належить групі компаній "Текстиль-Контакт", наразі становлять близько 5 млн грн, тоді як майже два роки тому з початком повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну вони скоротилися до 3 млн грн на місяць.

"Довоєнний обсяг продажів інтернет-магазину становив близько 8 млн грн на місяць, але майже два роки тому вони впали до 3 млн грн. На сьогодні продажі зросли до 5 млн грн на місяць", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі компанії.

Серед чинників зростання продажів у компанії називають постійне поповнення каталогу інтернет-магазину тканинами, зручний інтерфейс пошуку та оплати товарів, вдосконалення логістичних процесів і підходів до продажу.

За даними компанії, щорічно в магазині купують тканини онлайн понад 140 тис. роздрібних покупців і 10 тис. оптових клієнтів. При цьому 10% користувачів сайту повертаються за покупкою знову.

Як зазначив власник компанії Олександр Соколовський у Facebook, створений сім років тому tk.ua на сьогодні - найбільший в Європі інтернет-магазин тканин за асортиментом і кількістю відвідувачів.

"Звісно, є багато ресурсів у Німеччині, Італії, Великій Британії, Фінляндії, проте аналогів нашому продукту - немає. Якщо у вас виникне бажання придбати тканину в Європі, вам, найімовірніше, порадять прийти в маленький сімейний магазин або відвезуть до великого (за європейськими параметрами) магазину тканин", - написав Соколовський.

Водночас він додав, що коли у 2020-2021 через ковід значно просіла роздрібна мережа, продажі В2В, корпоративні та відомчі замовлення форми, то онлайн торгівля дуже підтримала компанію.

"Виручки інтернет-магазину під час ковідних обмежень значно збільшилися, деякі місяці майже вдвічі - до 10 млн грн", - зазначив власник компанії.

Нині tk.ua - це понад 30 тис. найменувань тканин із 25 країн світу, понад 9 млн відвідувачів інтернет-магазину, понад 4,5 млн погонних метрів тканин, доставлених замовникам за сім років.

"З кожним роком збільшується відсоток продукції власного виробництва від 12 фабрик групи "Текстиль-Контакт", розкиданих по всій Україні. І це не тільки тканини, а й готові вироби - еко-сумки, одяг для захисників, медичний одяг, штори, тюль та інші готові вироби для дому", - зазначає Соколовський.

"Текстиль-Контакт" - найбільша торгово-виробнича група на ринку легкої промисловості України, заснована 1995 року. Об'єднує весь спектр послуг текстильної промисловості: від сировини і ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C.

У холдингу працюють 1549 співробітників. Група 2022 року сплатила до держбюджету України понад 277 млн грн податків (у попередні роки - приблизно 160-165 млн грн).