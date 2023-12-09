Економіка

07:27 09.12.2023

Світові ціни на продовольство в листопаді знизилися на 10,7%

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Світові ціни на продовольство в листопаді знизилися на 10,7%

Світові ціни на продовольство в листопаді цього року порівняно з аналогічним місяцем минулого року знизилися на 10,7%, порівняно з переглянутим жовтневим рівнем вони не змінилися. Їхній індекс становив 120,4 пункту, повідомляється в доповіді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на зерно був на 3% нижчим за жовтневий рівень і на 19,4% нижчим за рекордне значення минулого року. Найзначніше за місяць знизилися світові ціни на фуражне зерно - на 5,6%, що насамперед зумовлено різким падінням світових цін на кукурудзу.

Індекс цін на рослинні олії підвищився на 3,4% порівняно з жовтнем після трьох місяців безперервного зниження. Це пов'язано з підвищенням світових цін на пальмову та соняшникову олії, яке з лишком компенсувало зниження котирувань соєвої та ріпакової олій. Динаміку зміни цін у річному вираженні не наведено.

Індекс цін на молочну продукцію в листопаді порівняно з жовтнем підвищився на 2,2%. Зростання триває другий місяць поспіль. Але в річному вираженні ціни знизилися на 16,9%. "У листопаді було зафіксовано зростання світових котирувань вершкового масла і знежиреного сухого молока, що пов'язано з високим імпортним попитом з боку країн Північно-Східної Азії, обмеженістю запасів і збільшенням внутрішнього попиту напередодні зимових свят у Західній Європі", - пояснюється в документі.

Індекс цін на м'ясо минулого місяця порівняно з жовтнем виявився на 0,4% нижчим, порівняно з листопадом минулого року - на 2,4%. Ці показники відображають невелике зниження цін на м'ясо птиці, свинину і яловичину.

Індекс цін на цукор у листопаді зріс на 1,4% порівняно з жовтнем і на 41,1% - у річному вираженні. "Зафіксоване в листопаді зростання цін на цукор, головним чином, зумовлене зростанням занепокоєння у зв'язку зі скороченням експортної пропозиції у світі в поточному сезоні на тлі погіршення прогнозів щодо врожаю в Таїланді та Індії, які є його основними експортерами", - йдеться в доповіді.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.

 

 

Теги: #ціни #світ #продовольство

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