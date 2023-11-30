Економіка

21:34 30.11.2023

"ArcelorMittal Кривий Ріг" має намір у 2024р наростити завантаження потужностей із 30% до 50% - СЕО на зустрічі з послом ФРН

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"ArcelorMittal Кривий Ріг" має намір у 2024р наростити завантаження потужностей із 30% до 50% - СЕО на зустрічі з послом ФРН

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) у 2024 році має намір збільшити завантаження виробничих потужностей підприємства з 30% до 50%, повідомляє пресслужба компанії.

"Як найбільший міжнародний інвестор в Україні та найбільше гірничо-металургійне підприємство країни, ми є надійним партнером України і робимо значний внесок в її економіку у воєнний час. У 2024 році ми плануємо збільшити обсяг виробництва і наростити виробничі потужності за рахунок роботи двох доменних печей. Таким чином, завантаження наших виробничих потужностей збільшиться з 30 до 50 відсотків", - повідомив генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо, приймаючи делегацію посольства ФРН на чолі з послом Мартіном Егером на комбінаті.

При цьому уточнюється, що програма візиту включала в себе обговорення з керівництвом заводу поточного стану підприємства і перспектив його розвитку, а також відвідування доменного виробництва.

За словами Лонгобардо, меткомбінат готовий якнайшвидше нарощувати обсяги виробництва і підтримувати Україну в її післявоєнному відновленні. Для цього на підприємстві зберегли колектив, уникли скорочень, і все виробниче обладнання перебуває в робочому стані, незважаючи на відключення електроенергії та навіть ракетні обстріли.

"Ми також неухильно йдемо шляхом трансформації в компанію, яка послідовно зменшує свій вплив на довкілля. Кілька кроків у цьому напряму вже зроблено, наприклад, закриття застарілих потужностей: коксових батарей №1-2, аглофабрики металургійного виробництва, а також введення в експлуатацію таких сучасних виробничих потужностей, як коксові батареї №5-6", - наголосив гендиректор.

Своєю чергою, Єгер, обговорюючи повоєнне відновлення України, зазначив, що "коли настане час повоєнної відбудови, важливо не повернути об'єкт у довоєнний стан, а вивести його на сучасний рівень".

"Ми повинні відбудовувати найкраще. Тим більше що Україна буде членом Європейського Союзу. Я впевнений, що всього цього можна досягти, і ArcelorMittal відіграватиме в цьому процесі важливу та показову роль", - резюмував посол Німеччини.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки. ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн при стартовій ціні 10 млрд грн, після чого меткомбінат був перейменований в "Mittal Steel Кривий Ріг", пізніше - в "ArcelorMittal Кривий Ріг".

У власності Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРН) перебуває 95,1283% акцій АМКР.

Статутний капітал меткомбінату становить 3 млрд 859,533 млн грн.

 

 

 

Теги: #arcelormittal

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