Економіка

17:55 25.09.2023

Кредитори Eldorado.ua схвалили план реструктуризації боргу в 1 млрд грн

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Кредитори ритейлера побутової техніки та електроніки Eldorado.ua (ТОВ "Дієса") на загальному засіданні 22 вересня схвалили 67% вимог за планом санації боргу на понад 1 млрд грн, повідомили у пресслужбі Ario Law Firm агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив старший партнер Ario Law Firm Юліан Хорунжий, який консультує Eldorado.ua, наступний крок - надіслати заяву до Господарського суду Києва і понад 300 кредиторам мережі про затвердження плану санації.

"Згідно з Кодексом України з процедур банкрутства, план санації має бути схвалений незабезпеченими кредиторами, які володіють більше ніж 50% від загальної суми включених до нього незабезпечених вимог. Ми бачимо, що відсоток схвалення значно більший, що вселяє оптимізм щодо подальшого затвердження плану судом", - повідомив Хорунжий.

У разі, якщо Госпсуд не затвердить план реструктуризації, буде відкрито провадження у справі про банкрутство з імовірним подальшим переходом до процедури ліквідації. На думку юриста, етап розгляду вимог кредиторів з урахуванням завантаженості судів столиці може тривати два-три роки.

Перший магазин "Ельдорадо" в Україні було відкрито 1999 року в Києві. Станом на серпень 2023 року в мережі Eldorado.ua було 70 магазинів у 49 містах.

ТОВ "Дієса" створено у 2009 році, статутний капітал - 70 тис. грн. Згідно з Єдиним держреєстром юридичних осіб та фізосіб-підприємців, власником є ТОВ "Потнеф ентерпрайзіс лімітед" (100%), а кінцевим бенефіціаром зазначено Кристалла Александроу Папа (Кіпр).

Теги: #ельдорадо #eldorado

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