Податкові надходження від представників туристичної галузі в I півріччі зросли в столиці та 14 регіонах України - ДАРТ

Податкові надходження від представників туристичної галузі зросли за результатами першого півріччя в столиці та 14 регіонах, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ).

Згідно з повідомленням, найбільший приріст за цей період зафіксовано в Київській області, представники туристичної галузі якої сплатили до бюджету 111 млн 157 тис. грн проти 63 млн 190 тис. грн за аналогічний період 2022 року. В першому півріччі 2021 року цей показник становив 54 млн 251 тис. грн.

Львівська область за перші шість місяців поточного року сплатила до держбюджету 147 млн 949 тис. грн, проти 129 млн 880 тис. грн за аналогічний період минулого року. 2021 року Львівський регіон за цей самий період сплатив до скарбниці держави 85 млн 911 тис. грн.

У лідерах за зростанням туристичних податків і Буковина - 13 млн 113 тис. грн. Минулого року за перше півріччя представники туристичної галузі в цьому регіоні сплатили 9 млн 57 тис. грн., що на 2 млн 68 тис. грн більше ніж 2021 року.

На Закарпатті податкові надходження від туристичної галузі зросли до 35 млн 916 тис. грн проти 33 млн 154 тис. грн у 2022 році. Для порівняння: у 2021 році сума надходжень становила 24 млн 748 тис. грн.

На Волині також зафіксовано зростання податкових надходжень (6 млн 827 тис. грн) порівняно з 2022 роком (6 млн 22 тис. грн), а з 2021-го - зростання на чверть (5 млн 460 тис. грн).

Вінницька область від початку року сплатила майже аналогічну з 2022 роком суму - 11 млн 720 тис. грн проти 11 млн 453 тис. грн. У довоєнному 2021 році регіоном за перше півріччя було сплачено до скарбниці 10 млн 895 тис. грн.

У Житомирській області також зафіксовано зростання податкових надходжень від суб'єктів туристичної діяльності порівняно з аналогічним періодом 2022 року - 5 млн 957 тис. грн проти 4 млн 645 тис. грн. У першому півріччі ковідного 2021 року податки від туристичної галузі в регіоні були майже такими ж, як і цього року (5 млн 486 тис. грн).

У Рівненській області також зросли податкові надходження за перші два квартали поточного року порівняно з першим півріччям 2022 року - 7 млн 813 тис. грн проти 6 млн 723 тис. грн. Якщо порівнювати суми податків за 2022 і 2021 рік, вони будуть майже аналогічні - 6 млн 656 тис. грн.

У Сумській області за перші два квартали 2023 року до держбюджету надійшло 4 млн 526 тис. грн проти 3 млн 970 тис. за аналогічний період минулого року. Зазначимо, що в довоєнному 2021 році регіон сплатив 4 млн 658 тис. грн податків.

У Полтавській області також зафіксовано зростання податків (18 млн 243 тис. грн) порівняно з тим самим періодом у 2022 році (17 млн 8 тис. грн). У 2021 році за перше півріччя регіон сплатив 18 млн 438 тис. грн податків.

Дніпропетровська область сплатила податків 43 млн 80 тис. грн, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2022 року (34 млн 973 тис. грн), і майже стільки ж (42 млн 326 тис. грн) регіон сплатив до скарбниці держави в першому півріччі 2021 року.

У Хмельницькій області сплачено 11 млн 307 тис. грн проти 10 млн 991 тис. грн. Порівняно з 2021 роком сплачена цього року сума на третину більша (8 млн 519 тис. грн).

У Кіровоградській області в першому півріччі поточного року також зафіксовано зростання податків - 6 млн 366 тис. грн проти 5 млн 697 тис. грн в аналогічному періоді 2022 року. Однак порівняно з 2021 роком можна констатувати, що в регіоні відбувся незначний спад за сплаченими податками - 6 млн 555 тис. грн.

У столиці зафіксовано незначне зростання податкових надходжень від туристичної галузі в першому півріччі поточного року (229 млн 842 тис. грн) порівняно з тим самим періодом 2022 року (222 млн 755 тис. грн). У 2021 році Київ сплатив до бюджету на третину менше податків (336 млн 574 тис. грн).

Найбільший спад податкових надходжень до бюджету від туристичної галузі зафіксовано в шести регіонах, які перебувають у зоні активних бойових дій або були деокуповані. Так, у Херсонській області спад становив 92%, у Луганській області 88%, у Донецькій області 72%, у Запоріжжі 65%, у Чернігівській області 44%, у Харківській області 34%.

Значний спад надходжень також є у двох південних регіонах. Так, в Одеській області за перше півріччя поточного року сплачено майже аналогічну з 2022 року суму - 43 млн 359 тис. грн проти 42 млн 770 тис. грн. Порівняно з 2021 роком сума надходжень від цього курортного регіону знизилася більше ніж на 80% - 241 млн 809 тис. грн.

У Миколаївській області також зменшилися податкові надходження від суб'єктів туристичної діяльності. За перші шість місяців поточного року від регіону до скарбниці держави надійшло 7 млн 502 тис. грн проти 9 млн 432 тис. грн у першому півріччі 2022 року, і вдвічі менше, ніж у першому півріччі 2021 року (15 млн 789 тис. грн.).

Зниження податкових надходжень зафіксовано також у двох західних областях - Тернопільській та Івано-Франківській.

Тернопільська область сплатила до бюджету туристичних податків менше, ніж за аналогічний звітний період минулого року - 7 млн 996 тис. грн проти 8 млн 738 тис. грн. У 2021 році сума податків від регіону за перші шість місяців становила 7 млн 328 тис. грн.

Майже вдвічі знизилися сума податків від суб'єктів туристичної діяльності Прикарпаття в першому півріччі 2023 року порівняно з тим самим періодом торік 2022 року - 58 млн 316 тис. проти 106 млн 231 тис. грн. У 2021 році регіон сплатив до скарбниці держави 65 млн 14 тис. грн податків.

Черкаська область теж від початку 2023 року сплатила до бюджету туристичного податку менше: 8 млн 233 тис грн, аніж у цей самий період 2022 року: 8 млн 801 тис. грн. У 2021 році від регіону до бюджету надійшло 9 млн 313 тис. грн.