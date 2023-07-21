Економіка

14:53 21.07.2023

Держгеокадастр виявив майже 500 сільгоспділянок у незаконному володінні в іноземців

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Держгеокадастр виявив майже 500 сільгоспділянок у незаконному володінні в іноземців

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру під час аналізу в першому півріччі даних Державного земельного кадастру виявила 493 земділянки сільськогосподарського призначення, що належать іноземцям та особам без громадянства, але не були відчужені у встановлений термін.

"За результатами проведеного аналізу виявлено об'єкти земельних ділянок сільгосппризначення, що перебувають у власності іноземців та осіб без громадянства, зокрема громадян держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом. Фахівці встановили, що зазначені ділянки не були відчужені їхніми власниками протягом встановленого законом строку, а отже, підлягають конфіскації", - зазначено в повідомленні Держгеокадастру.

При цьому уточнено, що за результатами проведених перевірок відкрито 301 судове провадження про конфіскацію 493 земельних ділянок сільгосппризначення загальною площею 716,65 га. Уже ухвалено 87 судових рішень про конфіскацію 138 земельних ділянок сільгосппризначення загальною площею 186,87 га.

Згідно з чинним законодавством, землі сільгосппризначення, прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню. Якщо така земельна ділянка не була відчужена власником протягом визначеного строку, то вона підлягає конфіскації за рішенням суду, нагадали в Держгеокадастрі.

Теги: #держгеокадастр

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