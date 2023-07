НАПК внесло Unilever в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны, поскольку, работая в РФ, она поддерживает экономику страны-агрессора и вносит вклад в продолжение войны против Украины, сообщила пресс-служба агентства.

"Мы внесли эту компанию в перечень международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет России помогают финансировать войну против Украины и таким образом могут даже косвенно финансировать какую-то группу российских наемников. У Unilever есть новый генеральный директор - Хайн Шумахер, поэтому им нужен новый старт, потому что они должны соответствовать ценностям прав человека. Unilever обязан покинуть Россию сейчас или история запомнит ее соучастие в этой войне", - подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.

Unilever – один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях, в том числе: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, "Чистая Линия" и др.

По информации НАПК, в России в Unilever работают более 3000 сотрудников. В 2022 году на долю российского бизнеса пришлось 1,4% оборота корпорации и 2% ее чистой прибыли, которая в прошлом году выросла на 24,9% по сравнению с 2021 годом – до EUR8,03 млрд. Выручка увеличилась до EUR60,1 млрд (+14,5%). Продажи увеличились во всех категориях, больше всего – в сфере косметики (+20,8%).

После полномасштабного вторжения России в Украину корпорация обещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако за год войны прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей (EUR56 млн) в 2021 году до более чем 9,2 млрд рублей (EUR108 млн) в прошлом году, подчеркнули в НАПК.

Кроме того, в 2022 году благодаря полученной значительной прибыли (+91%) ООО "Юнилевер Русь" удалось увеличить капитал до 34,5 млрд рублей с 25,3 млрд рублей в 2021 году или на +37%. Налоги в бюджет РФ за 2022 год ООО «Юнилевер Русь» заплатило около $50 млн.

В НАПК указали, что Unilever заявила, что позиция компании не изменилась относительно ведения бизнеса в России, однако предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы - операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.

"Такие действия компании свидетельствуют о ее нежелании присоединиться к коалиции добропорядочного и ответственного бизнеса, избравшего сторону демократии и свободы. Финансируя госбюджет России значительными поступлениями, Unilever способствует российской экономике и, соответственно, поддерживает действия агрессора", - говорится в сообщении.

Ранее НАПК уже внесло в перечень международных спонсоров войны следующие компании: Procter&Gamble, Mondelez, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry и "Бондюэль".

На днях в этот список добавлена французская корпорация Auchan Holding.

Все включенные в него компании вносятся в базу данных World-Check от международной компании London Stock Exchange Group с целью защиты финансового сектора от спонсоров российской войны.

Роль НАПК в санкционной политике определена в "дорожной карте" индивидуальных санкций, разработанной Стэнфордской международной рабочей группой по российским санкциям.