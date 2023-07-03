Економіка

15:17 03.07.2023

НАПК внесло Unilever в перечень международных спонсоров войны

3 хв читати
НАПК внесло Unilever в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны, поскольку, работая в РФ, она поддерживает экономику страны-агрессора и вносит вклад в продолжение войны против Украины, сообщила пресс-служба агентства.

"Мы внесли эту компанию в перечень международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет России помогают финансировать войну против Украины и таким образом могут даже косвенно финансировать какую-то группу российских наемников. У Unilever есть новый генеральный директор - Хайн Шумахер, поэтому им нужен новый старт, потому что они должны соответствовать ценностям прав человека. Unilever обязан покинуть Россию сейчас или история запомнит ее соучастие в этой войне", - подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.

Unilever – один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях, в том числе: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, "Чистая Линия" и др.

По информации НАПК, в России в Unilever работают более 3000 сотрудников. В 2022 году на долю российского бизнеса пришлось 1,4% оборота корпорации и 2% ее чистой прибыли, которая в прошлом году выросла на 24,9% по сравнению с 2021 годом – до EUR8,03 млрд. Выручка увеличилась до EUR60,1 млрд (+14,5%). Продажи увеличились во всех категориях, больше всего – в сфере косметики (+20,8%).

После полномасштабного вторжения России в Украину корпорация обещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако за год войны прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей (EUR56 млн) в 2021 году до более чем 9,2 млрд рублей (EUR108 млн) в прошлом году, подчеркнули в НАПК.

Кроме того, в 2022 году благодаря полученной значительной прибыли (+91%) ООО "Юнилевер Русь" удалось увеличить капитал до 34,5 млрд рублей с 25,3 млрд рублей в 2021 году или на +37%. Налоги в бюджет РФ за 2022 год ООО «Юнилевер Русь» заплатило около $50 млн.

В НАПК указали, что Unilever заявила, что позиция компании не изменилась относительно ведения бизнеса в России, однако предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы - операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.

"Такие действия компании свидетельствуют о ее нежелании присоединиться к коалиции добропорядочного и ответственного бизнеса, избравшего сторону демократии и свободы. Финансируя госбюджет России значительными поступлениями, Unilever способствует российской экономике и, соответственно, поддерживает действия агрессора", - говорится в сообщении.

Ранее НАПК уже внесло в перечень международных спонсоров войны следующие компании: Procter&Gamble, Mondelez, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry и "Бондюэль".

На днях в этот список добавлена французская корпорация Auchan Holding.

Все включенные в него компании вносятся в базу данных World-Check от международной компании London Stock Exchange Group с целью защиты финансового сектора от спонсоров российской войны.

Роль НАПК в санкционной политике определена в "дорожной карте" индивидуальных санкций, разработанной Стэнфордской международной рабочей группой по российским санкциям.

Теги: #unilever #напк #спонсор_войны

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:52 17.03.2023
Unilever інвестує EUR20 млн у будівництво на Київщині фабрики з виготовлення засобів гігієни

Unilever інвестує EUR20 млн у будівництво на Київщині фабрики з виготовлення засобів гігієни

13:38 09.06.2022
Ідея реєстру олігархів втратила актуальність - глава НАПК

Ідея реєстру олігархів втратила актуальність - глава НАПК

00:28 09.03.2022
Unilever зупинив операції в Україні й зупиняє інвестиції та експорт/імпорт в РФ

Unilever зупинив операції в Україні й зупиняє інвестиції та експорт/імпорт в РФ

07:42 08.04.2020
"Юнілівер Україна" постачає обласним лікарням Domestos і Dove

"Юнілівер Україна" постачає обласним лікарням Domestos і Dove

15:46 31.08.2018
НАЗК не знайшло порушень у е-деклараціях Гройсмана, Омеляна, Жданова, Семерака та Корчак

НАЗК не знайшло порушень у е-деклараціях Гройсмана, Омеляна, Жданова, Семерака та Корчак

10:18 30.07.2018
Корчак стала координатором з питань гендерної рівності в НАЗК

Корчак стала координатором з питань гендерної рівності в НАЗК

17:06 02.07.2018
Порошенко обговорив із керівництвом компанії "Unilever" майбутні зміни у податковій сфері

Порошенко обговорив із керівництвом компанії "Unilever" майбутні зміни у податковій сфері

16:38 14.11.2017
В АП відкидають причетність їхніх співробітників до фальсифікації перевірок е-декларацій

В АП відкидають причетність їхніх співробітників до фальсифікації перевірок е-декларацій

17:39 08.11.2017
Ситник виступає за зміни до КПК, щоб органи прокуратури могли розслідувати кримінальні справи до створення ДБР

Ситник виступає за зміни до КПК, щоб органи прокуратури могли розслідувати кримінальні справи до створення ДБР

11:40 10.10.2017
Довгий у декларації за 2015 рік не подав відомостей про квартиру дружини в Києві

Довгий у декларації за 2015 рік не подав відомостей про квартиру дружини в Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль доручив міністру енергетики провести консультації з НКРЕКП для перегляду рішення про підвищення тарифів на водопостачання

Рада ухвалила закон №8401 про скасування 2% "спрощенки" і повернення документальних перевірок

ОП планує за місяць-два розробити концепцію концентрації функцій контролю за бізнесом в одному органі - Шурма

МВФ поліпшив прогноз-2023 для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів

МВФ затвердив $890 млн 2-го траншу EFF для України

ОСТАННЄ

Уряд України продовжив держрегулювання цін на соціально значущі товари

Попит на нові легкові авто в Україні у I півріччі зріс у 1,5 раза

Росія заблокувала 1,4 млн тонн продовольства, призначеного для п’яти країн Азії та Африки

НБУ в червні скоротив інтервенції до $1,8 млрд

АЗС переважно втримали ціни на пальне в межах до 50 грн/л після скасування податкових пільг із 1 липня

Шмигаль доручив міністру енергетики провести консультації з НКРЕКП для перегляду рішення про підвищення тарифів на водопостачання

Команда Разумкова зареєструвала в Раді проєкт постанови, що блокує підписання закону про скасування 2% ЄП

Перехід економіки України в cashless неприпустимий без податкової реформи та амністії капіталу

Частка транзакцій через каси самообслуговування в мережі "Епіцентр" досягла 25,7%

Кабмін схвалив законопроєкт про виплату пенсій громадянам з окупованих територій і тим, хто проживає за кордоном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА