Ідея реєстру олігархів втратила актуальність - глава НАПК

Ідея реєстру олігархів втратила актуальність, заявив глава Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) Олександр Новіков.

«На мою думку (ідея реєстру олігархів, - прим) втратила актуальність, адже люди, яких ми раніше вважали олігархами, втратили центри свого впливу. Йдеться не тільки про бізнес, а й, наприклад, про телеканали», - заявив глава агентства.

Після закінчення війни, одним з головних завдань буде вступ країни до ЄС, а значить, боротьба з корупцією та створення єдиних умов для всіх, зазнавав Новіков.

Нагадаємо, закон про олігархів, який передбачав створення відповідного реєстру, був прийнятий восени 2021 року. Ідею закону розкритикували в ЄС, його експертизу проводить Венеційська комісія.