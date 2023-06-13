Економіка

14:56 13.06.2023

General Motors вкладе $632 млн у випуск пікапів на ДВЗ

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Американська General Motors планує інвестувати $632 млн у випуск повнорозмірних пікапів нового покоління у штаті Індіана, йдеться у повідомленні компанії.

Інвестиції дозволять встановити нові конвеєри та обладнання на заводі компанії у місті Форт-Уейн, де виготовляються автомобілі Chevrolet Silverado 1500 та GMC Sierra 1500.

Додаткові відомості про нову продукцію та терміни її випуску не повідомляються.

Зазначається, що вкладення наголошують на прагненні GM пропонувати покупцям сильний модельний ряд машин на двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ) у наступні роки.

З 2013 року компанія анонсувала інвестиції у розмірі близько $2 млрд у завод у Форт-Уейні.

Раніше GM повідомляла про намір згорнути виробництво автомобілів на ДВЗ до 2035 року.

Акції автовиробника зростають у ціні на 0,3% на премаркеті у вівторок. За останній місяць вони подорожчали на 16,3%.

Теги: #gm #двз

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