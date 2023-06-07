Інвестиції

07:08 07.06.2023

General Motors інвестує понад $1 млрд у заводи з випуску пікапів

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General Motors інвестує понад $1 млрд у заводи з випуску пікапів

Американський автовиробник General Motors Co. планує інвестувати $1 млрд у переобладнання двох заводів у штаті Мічиган для виробництва потужних пікапів наступного покоління.

Як йдеться в повідомленні компанії, складальна фабрика Flint Assembly, із четвертого кварталу цього року, отримає інвестиції в розмірі $788 млн, завод Flint Metal Center - $233 млн.

GM оголосила, що з 2035 року продаватиме виключно автомобілі на електроприводі. Незважаючи на це, попит на її пікапи з двигунами внутрішнього згоряння, включно з моделями Chevrolet Silverado і GMC Sierra, залишається високим, зазначає CNBC. Минулого року продаж таких автомобілів зріс на 38% - майже до 288 тис.

Акції GM подешевшали на 0,4% у понеділок. За останні три місяці капіталізація компанії скоротилася на 16,4%, до $47,65 млрд, тоді як індекс S&P 500 за цей період додав 6,2%.

 

 

Теги: #інвестиції #вантажівки #gm

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