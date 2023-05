EVA розширює асортимент продукції під власними торговими марками

ООО "РУШ" (управляє лінією магазинів EVA) розширює асортимент продукції під власними торговельними марками (private label), і за кілька місяців його поповнить нова торговельна марка декоративної косметики з Кореї, повідомили у пресслужбі компанії.

"Продукція під власними товарними марками посідає значну частку в продажах EVA. У 2022 році в натуральному вимірі вона становила 30,6%, у грошовому - 21,7%. Товари private label представлені майже у всіх товарних категоріях, після початку повномасштабного російського вторгнення їхній продаж почав зростати", - повідомила керівниця департаменту власних торгових марок мережі EVA Галина Ободець.

Як повідомляється в релізі, цього року EVA запропонує до 80 найменувань подарункових пропозицій на свята, а також розширить асортимент б'юті-гаджетів. Мережа вже посилила портфель private label жіночої гігієни прокладками з натуральним покриттям.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, зараз у мережі представлено понад 5 тис. SKU (товарних позицій) private label. Компанія співпрацює з більш ніж 100 іноземними та понад 70 українськими виробниками.

Більша частина, близько 60% асортименту товарів, виробляється на підприємствах Польщі, Італії, Туреччини, Китаю, Франції та інших країн. Решта - на українських підприємствах.

Після початку війни EVA, як і решта ритейлерів, зіткнулася з логістичними труднощами. Першочерговим завданням було забезпечити стабільні поставки товарів, оцінити можливі ризики, знайти правильні рішення і взагалі оцінити, який вигляд матиме портфель мережі завтра, додала Ободець.

Вона повідомила, що в перший місяць війни продукцію продовжили відвантажувати шість-сім вітчизняних виробників.

"Але минулий рік приніс нам, мабуть, найбільший приріст нових контрактів серед національних виробників за останні роки. З нами співпрацюють 14 нових виробників. Для кількох із них виробництво продукції під власною торговою маркою ритейлера - новий проєкт", - додала Ободець.

Низка європейських виробників майже не змінили умови співпраці, незважаючи на поточні ризики для бізнесу. Хоча бізнес-угоди з українськими компаніями неможливо застрахувати, але партнери не відмовляються від роботи з EVA через хорошу репутацію та історію тісних відносин.

У EVA високі вимоги до якості продукції, кожен запит починається з технічного завдання, що враховує фізичні, хімічні показники, які можна виміряти в лабораторії, і важливі споживчі властивості.

"Ми запровадили обов'язкове лабораторне тестування тендерних зразків на етапі розробки продукту та пошуку альтернативного партнера. Це надає можливість, ухвалюючи рішення про співпрацю, спиратися не лише на комерційні показники та відгуки цільової аудиторії, а й на беззастережну оперативну лабораторну оцінку якісних показників", - пояснила Ободець.

Вона додала, що висока якість продукції private label EVA підтверджена міжнародними конкурсами для товарів під власними торговельними марками, Vertex Awards і Private Label Manufactures Association International Salute to Excellence Awards. У першому оцінюють дизайн, а в другому - власне проєкти. На International Salute to Excellence Awards цьогоріч було представлено понад 500 проєктів, і в двох категоріях є товари-переможці від EVA (крем-спрей для волосся 15 в 1 ABOUT hair Кератинове розгладжування та очисні кульки для обличчя ABOUT face Anti-Pollution). На Vertex Awards цього року срібло в категорії BEAUTY виборола парфумована вода-унісекс Fabien Marche Alchimiste An02.