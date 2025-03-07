Бачимо тренд вичікування бізнесу в газовій генерації через нестабільну ситуацію на ринку газу – директор "Енерго-Плюс"

Питання газової генерації залишається актуальним для бізнесу, особливо в умовах енергетичних викликів, але за нестабільної ситуації на ринку газу спостерігається певна вичікувальна позиція у розвитку такої генерації, зазначив директор ТОВ НВП "Енерго-Плюс" Євген Корф.

"Попит на когенераційні установки значною мірою залежить від ринкових умов, вартості палива та прогнозованої стабільності регуляторної політики. Останні зміни у ціноутворенні на газ, а також дискусії щодо змін механізму спецобов’язків – ПСО, вплинули на інвестиційні рішення бізнесу. Деякі підприємства зайняли вичікувальну позицію, оцінюючи рентабельність проєктів у нових умовах", – сказав він у коментарі "Енергореформі".

Водночас, за його словами, інтерес до когенерації не зник – компанії, для яких стабільність енергопостачання є критичною, продовжують розглядати цей варіант як частину своєї енергетичної стратегії.

"Щодо прогнозів, то важливо розуміти, якими будуть подальші рішення уряду та ринкові умови. Якщо регуляторні умови залишаться прогнозованими, а вартість газу – прийнятною, то попит на газову генерацію до кінця року може стабілізуватися", – зазначив Корф.

Як повідомлялося, українське НВП "Енерго-Плюс" засноване у 2013 році. Основна діяльність – проєктування, розробка, впровадження систем промислової автоматизації, електропостачання та різних електротехнічних систем для українських підприємств та приватних компаній. Воно одним з перших в Україні ввело в експлуатацію газотурбінну установку 24 МВт у центрі України.

Згідно з постановою уряду від 6 березня 2022 року №222, група "Нафтогаз" постачає ресурс в рамках ПСО для теплоелектроцентралей, які виробляють е/е в теплофікаційному циклі, по 16,5 тис грн/тис. куб. м (тут і далі з ПДВ), для ТЕС та ТЕЦ, які виробляють е/е в конденсаційному циклі, – по 10,95 тис. грн/тис. куб м, для газотурбінних та газопоршневих установок – по 16,5 тис. грн/тис. куб. м.

Від початку 2024 року РФ здійснила 17 масованих атак по газовій інфраструктурі України. В кінці лютого, глава групи Роман Чумак зазначав, що ситуація з газом в Україні через обстріли РФ непроста, але не критична й перебуває під повним контролем. "Нафтогаз" здійснює імпорт газу в обсягах, необхідних для збалансування системи та задоволення потреб всіх груп споживачів.

Зі свого боку міністр енергетики України Герман Галущенко в бліц-інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" на початку лютого зазначив, що країна потребуватиме імпорту щонайменше 1 млрд куб. м газу до кінця року.

На думку члена наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка, ситуація з природним газом в Україні викликає необхідність забезпечувати роботу генераційних установок не тільки на цьому виді палива, а й на альтернативних.