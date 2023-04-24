Економіка

13:16 24.04.2023

"Прометей" отримав кредитну лінію в 2,5 млн від чорногорського Zapad Banka

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Zapad Banka (Чорногорія) виділив групі компаній "Прометей" кредитну лінію $2,5 млн на збільшення обігового капіталу, структурування торгових угод та оптимізацію операційної роботи, повідомила пресслужба ГК.

"З цим банком у нас давнє партнерство, вони завжди підтримують нас. Незважаючи на тривалу співпрацю, Zapad Bankа, як європейський банк, висуває високі вимоги комплаєнсу до нас нарівні з іншими клієнтами", - наголошується в повідомленні.

У "Прометеї" впевнені, що торгове фінансування під контракти із кінцевим покупцем позитивно позначиться на фінансовій стабільності групи. Лінія також дозволить ефективніше використовувати фінансування торгових операцій, проводячи їх кілька разів.

Наприкінці 2022 року відбулася кредитна угода "Прометея" із банком на суму $1,5 млн. Після цього Zapad Banka вирішив виділити ліміт $2,5 млн на торгове фінансування.

Після кількох успішних угод у межах виділених коштів "Прометей" розраховує на збільшення ліміту торговельного фінансування від європейського партнера.

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики сільгоспкультур. До російської агресії холдинг володів 34 елеваторами у Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019-му – $30,5 млн.

 

Теги: #прометей

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