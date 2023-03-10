Добовий видобуток "Укргазвидобування" в січні-лютому-2023 знизився на 5%, але вищий за показники травня-грудня-2022

Добовий комерційний (товарний) видобуток природного газу "Укргазвидобування" в січні та лютому 2023 року становив 34,2 млн куб. м і 34,5 млн куб. м, відповідно, що на 5% нижче за показники січня і лютого 2022 року (36,2 млн куб. м і 36,3 млн куб. м).

Водночас, згідно з оприлюдненою в п'ятницю презентацією НАК "Нафтогаз України" для власників дефолтних єврооблігацій, показник добового видобутку УГВ перших двох місяців цього року вищий, ніж упродовж травня-грудня-2022, коли видобуток коливався від 33,6 млн куб. м до 34,1 млн куб. м.

Добовий видобуток товарного газу УГВ у лютому-2023 відповідає річному обсягом 12,6 млрд куб. м за фактичного 12,5 млрд куб. м за весь 2022 рік.

Глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов раніше зазначав, що компанія ставить за мету збільшити власний видобуток природного газу на 1 млрд куб. м 2023 року - до 13,5 млрд куб. м, що відповідає добовому виробництву 37 млн куб. м. Найближчий до бажаного рівень минулого року був 1-23 лютого-2022 року - 36,4 млн куб. м/добу.

Згідно з презентацією, після повномасштабної російської агресії найменший добовий видобуток УГВ було зафіксовано в грудні (33,6 млн куб. м) і вересні (33,8 млн куб. м).

Як повідомлялося, "Укргазвидобування", 100% акцій якого належать НАК "Нафтогаз України", 2022 року видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж у 2021 році.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".