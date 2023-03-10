Економіка

19:33 10.03.2023

Добовий видобуток "Укргазвидобування" в січні-лютому-2023 знизився на 5%, але вищий за показники травня-грудня-2022

2 хв читати
Добовий видобуток "Укргазвидобування" в січні-лютому-2023 знизився на 5%, але вищий за показники травня-грудня-2022

Добовий комерційний (товарний) видобуток природного газу "Укргазвидобування" в січні та лютому 2023 року становив 34,2 млн куб. м і 34,5 млн куб. м, відповідно, що на 5% нижче за показники січня і лютого 2022 року (36,2 млн куб. м і 36,3 млн куб. м).

Водночас, згідно з оприлюдненою в п'ятницю презентацією НАК "Нафтогаз України" для власників дефолтних єврооблігацій, показник добового видобутку УГВ перших двох місяців цього року вищий, ніж упродовж травня-грудня-2022, коли видобуток коливався від 33,6 млн куб. м до 34,1 млн куб. м.

Добовий видобуток товарного газу УГВ у лютому-2023 відповідає річному обсягом 12,6 млрд куб. м за фактичного 12,5 млрд куб. м за весь 2022 рік.

Глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов раніше зазначав, що компанія ставить за мету збільшити власний видобуток природного газу на 1 млрд куб. м 2023 року - до 13,5 млрд куб. м, що відповідає добовому виробництву 37 млн куб. м. Найближчий до бажаного рівень минулого року був 1-23 лютого-2022 року - 36,4 млн куб. м/добу.

Згідно з презентацією, після повномасштабної російської агресії найменший добовий видобуток УГВ було зафіксовано в грудні (33,6 млн куб. м) і вересні (33,8 млн куб. м).

Як повідомлялося, "Укргазвидобування", 100% акцій якого належать НАК "Нафтогаз України", 2022 року видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж у 2021 році.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".

 

 

Теги: #укргазвидобування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:23 06.03.2023
"Укргазвидобування" за 8 міс. отримало 120 генераторів як гумдопомогу від 11 країн для безперервного видобутку газу

"Укргазвидобування" за 8 міс. отримало 120 генераторів як гумдопомогу від 11 країн для безперервного видобутку газу

21:12 04.03.2023
Кабмін просить НБУ дозволити "Укргазвидобування" провести транскордонний переказ на $26,7 млн з оплати китайського обладнання

Кабмін просить НБУ дозволити "Укргазвидобування" провести транскордонний переказ на $26,7 млн з оплати китайського обладнання

12:45 25.02.2023
"Укргазвидобування" отримало понад 62 тонни обладнання зі Швеції

"Укргазвидобування" отримало понад 62 тонни обладнання зі Швеції

17:45 17.02.2023
"Укргазвидобування" розпочинає 3D сейсморозвідувальні дослідження на заході України – голова "Нафтогазу"

"Укргазвидобування" розпочинає 3D сейсморозвідувальні дослідження на заході України – голова "Нафтогазу"

02:19 20.01.2023
"Укргазвидобування" оголосило тендер на закупівлю 10 верстатів для капремонту свердловин за кредитні кошти ЄБРР

"Укргазвидобування" оголосило тендер на закупівлю 10 верстатів для капремонту свердловин за кредитні кошти ЄБРР

09:53 28.12.2022
"Укргазвидобування" пробурило у 2022 році 47 нових свердловин, що можна порівняти з довоєнним показником

"Укргазвидобування" пробурило у 2022 році 47 нових свердловин, що можна порівняти з довоєнним показником

18:02 28.07.2022
Глава "Нафтогазу" розраховує в ідеальному варіанті повернутися у 2023 р. до збільшення видобутку газу

Глава "Нафтогазу" розраховує в ідеальному варіанті повернутися у 2023 р. до збільшення видобутку газу

16:55 20.07.2022
"Укргазвидобування" запустило нову свердловину добовим дебітом 100 тис. куб. м газу в Полтавській області

"Укргазвидобування" запустило нову свердловину добовим дебітом 100 тис. куб. м газу в Полтавській області

21:29 25.02.2022
"Укргазвидобування" через консервацію низки об'єктів знизила добовий видобуток газу на 1 млн куб. м

"Укргазвидобування" через консервацію низки об'єктів знизила добовий видобуток газу на 1 млн куб. м

11:47 18.01.2022
Співробітника АТ "Укргазвидобування" викрили на вимаганні 600 тис. грн хабара

Співробітника АТ "Укргазвидобування" викрили на вимаганні 600 тис. грн хабара

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Фонд українських стартапів тепер працюватиме також на безпеку та оборону країни - Шмигаль

Південно-Західну залізницю буде перейменовано на Центральну - Федоров

Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною у Варшаві про потенційну програму

НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк

Нацбанк відкликав ліцензію Айбокс Банку через турнір із покеру та неналежний фінмоніторинг

ОСТАННЄ

Кабмін виділив 5 млн грн на реалізацію експериментального проєкту з відновлення енергетичної інфраструктури

Інфляція в Україні в лютому знизилася до 0,7%, у річному вираженні - до 24,9%

Maersk відновила доставку вантажів в український порт Рені

Рада керівників МАГАТЕ переобрала Гроссі на посаду гендиректора організації

Фонд українських стартапів тепер працюватиме також на безпеку та оборону країни - Шмигаль

Найскладніша ситуація з енергопостачанням після атаки ворога в четвер - у Житомирській і Харківській областях - "Укренерго"

БЕБ вилучило в Одеській області тютюнові вироби вартістю понад 31 млн грн

Південно-Західну залізницю буде перейменовано на Центральну - Федоров

ПриватБанк повідомляє про відкликання UBS позову проти bail-in євробондів

США внесли до "чорного списку" 39 підприємств мережі іранського "тіньового банкінгу"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА