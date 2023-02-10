Економіка

14:54 10.02.2023

АРМА розпочала пошук управляючого для заарештованих активів виробника мінвод "Моршинська" IDS Ukraine

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АРМА розпочала пошук управляючого для заарештованих активів виробника мінвод "Моршинська" IDS Ukraine

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), оголосило конкурс із відбору управителя для заарештованих активів компанії IDS Ukraine, яка виробляє та реалізує мінеральну воду під ТМ "Моршинська", "Миргород" та Borjomi.

Як повідомляється у пресрелізі відомства у п'ятницю, учасникам конкурсу запропоновано управління корпоративними правами компанії у вигляді 100% частки у статутному капіталі цієї юрособи у розмірі 8,8 млн грн.

Крім того, АРМА шукає управляючого корпоративними правами іноземної компанії, а саме звичайними бездокументарними іменними акціями юридичної особи, що спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, загальною номінальною вартістю 4,5 млн грн.

Уточнено, що прийом заявок триватиме до 22 лютого, документи подаються на електронну пошту агентства.

Як повідомлялося, раніше генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" розповів, що передання АРМА корпоративних прав компанії на загальну суму понад 10 млрд грн не вплине на господарську діяльність групи.

Він нагадав, що рішення про передання АРМА корпоративних прав акціонерів IDS, що перебувають під санкціями, - громадян РФ, Шевченківський районний суд Києва ухвалив 9 і 11 листопада 2022 року.

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) 23 листопада повідомило про арешт корпоративних прав росіян-акціонерів IDS Ukraine, щоб уникнути виведення ними з України активів семи підприємств із виробництва та реалізації питної води. За даними БЕБ, зазначені підприємства перебувають у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію-нерезидента.

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована у 1996 році, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

ДК володіє торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

За даними рейтингу 100 найдорожчих українських брендів, складеного виданням "НВ" та компанією MPP Consulting у 2021 році, ринкова вартість бренда "Моршинська" холдингу IDS Group Ukraine становила $533 млн. Загальна сума капітальних інвестицій холдингу за останні п'ять років становила 2,3 млрд грн.

Теги: #ids_group #арма

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