Виробник племінних свиней Genesus планує розширювати бізнес в Україні

Міжнародна компанія-розплідник свиней елітної генетики Genesus має намір нарощувати свою присутність в Україні завдяки допомозі уряду Великої Британії, який у 2021 році організував фонд для підтримки проєктів в Україні, спрямованих на розвиток та розширення її добробуту.

Як повідомив генеральний менеджер Genesus на ринку Європи Саймон Грей (Simon Gray) в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", він відвідав Україну наприкінці січня для зустрічей з потенційними та чинними партнерами, за підсумками яких оцінить перспективи розширення племінного свинарства в Україні.

"Мій план цього тижня - зустрічі з потенційними і чинними партнерами для розширення виробництва племінних тварин в Україні. Це основна мета приїзду. Хотілося вас поінформувати, що уряд Великої Британії виділив фонд у GBP3,5 млрд (EUR3,96 млрд за поточним курсом – ІФ-У) для підтримки проєктів, спрямованих на розвиток чи розширення добробуту в Україні. Зрозуміло, виробництво продуктів харчування однозначно підпадає під правила діяльності цього фонду", - розповів він в інтерв'ю.

Грей нагадав, що у 2021 році уряд Великої Британії посилив підтримку України шляхом збільшення фінансування спільних проєктів між країнами на загальну суму до GBP3,5 млрд із залученням Агентства експортного фінансування Сполученого Королівства. Крім того, Агентство експортного фінансування зможе підтримувати британських експортерів продукції та послуг під час укладання угод у таких пріоритетних сферах як охорона здоров'я, інфраструктура та "зелена" енергетика.

Генеральний менеджер Genesus наголосив, що Україна має надзвичайно потужний потенціал для промвиробництва, зокрема для продуктів тваринного походження, та здатна наростити виробництво свинини на тлі скорочення цієї галузі в Європі.

"За останні півтора року європейське свинарство втратило близько 10% свиноматок з економічних причин. Не всього поголів'я, а саме свиноматок - мінімум 1,1 млн їх пішло з ринку. Європа завжди традиційно була нетто-експортером на глобальному рівні, але зараз поточна ситуація приводить Європу до знищення виробництва, що покриває власне споживання. І у найближчій перспективі вона стане нетто-імпортером свинини, що, у свою чергу, дозволяє зацікавити бізнес, зокрема для інвестицій в Україну", - розповів він.

За словами Грея, зараз північно-західна Європа не хоче розвивати тваринництво і робить все, щоб витіснити це виробництво зі своєї території, зокрема з екологічних міркувань. Крім того, Україна має шанс для нарощування виробництва свинини завдяки глобальному тренду зростання населення Землі, оскільки цей вид м'яса залишається одним із найбільш уживаних у світі.

У свою чергу, власник свинарського холдингу та голова його правління KSG Agro Сергій Касьянов, який також брав участь в інтерв'ю, наголосив, що іноземні компанії готові інвестувати в цю галузь України навіть в умовах повномасштабної війни з РФ. Однак для співпраці з інвесторами вітчизняні тваринницькі компанії мають відповідати більш жорстким західним стандартам якості та управління, а також готувати періодичну аудиторську звітність свого бізнесу.

Касьянов також висловив упевненість у тому, що значне спрощення з боку ЄС митних процедур, запроваджених на один рік у 2022 році, триватиме і надалі.

"Ми вже фактично в Євросоюзі та НАТО. Я впевнений на 99%, що західне фінансування та допомога продовжаться. Але доступ на їхній ринок непростий, тому що там значно жорсткіші стандарти якості, більш складна логістика та дуже складна сертифікація продукції АПК. Це все потребує великих зусиль від українських виробників. Дуже добре, що двері в ЄС відчинені, але треба бути підготовленими, щоб туди увійти. Також потрібно, щоб уряд працював з нашими виробниками та переробниками та підтримував їх, незважаючи на війну", - наголосив власник KSG Agro.

ТОВ "Генесус Україна" (Київ), українська філія Genesus, займається поставками племінних свиней з Великої Британії та Канади, в Україні володіє потужностями з розведення свиней на базі ТОВ "Аграрна компанія 2004" (с. Попівці Хмельницької обл.), що входить до складу агрохолдингу Vitagro.

За даними Єдиного реєстру юросіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром "Генесус Україна" є в рівних частках Євген Шатохін та Олена Сербін.

Вертикально інтегрований холдинг KSG Аgro займається свинарством, а також виробництвом, зберіганням, переробкою та продажем зернових та олійних культур. Його земельний банк становить близько 21 тис. га.

За даними агрохолдингу, він входить до п’ятірки найкращих виробників свинини в Україні.

KSG Agro у 2021 році наростив чистий прибуток у 16 разів порівняно з 2020 роком – до $20,27 млн, виторг – на 44%, до $30,75 млн, збільшив EBITDA вдвічі - до $12,28 млн.