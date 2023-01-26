"Фінансовий Рамштайн" має співголів Україна-ЄС-США і секретаріат з офісами в Києві та Брюсселі

Співголовами керівного комітету Координаційної платформи донорів для України, перше засідання якої відбулося в четвер, стали від України – міністр фінансів Сергій Марченко, від США – заступник радника Білого дому з нацбезпеки з міжнародної економіки Майкл Пайл та від ЄС – гендиректор бюджетного департаменту Єврокомісії Герт Ян Купман, повідомило Міністерство фінансів.

Як уточнив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, Марченко працюватиме у групі з віцепрем'єром – главою Мінвідновлення Олександром Кубраковим та першим віцепрем'єром – міністром економіки Юлією Свириденко, яка відповідає за розвиток приватного сектора під час та після війни.

Координаційна платформа матиме власний секретаріат з двома офісами– у Брюсселі та Києві, додав Рашкован.

"Представники країн G7, уряду України та міжнародних фінансових інститутів обговорили, як краще координувати економічну підтримку невідкладних фінансових потреб України та майбутніх зусиль щодо відновлення та реконструкції економіки. Вони взяли на себе зобов'язання тісно співпрацювати з українською владою, щоб визначити, розставити пріоритети та впорядкувати стратегічні економічні потреби; просувати реформаторські амбіції України та надавати економічну допомогу для стабілізації економіки України й забезпечення сталого та інклюзивного відновлення", – йдеться у заяві Білого дому за підсумками засідання.

У ньому наголошується, що цим виконано зобов'язання, взяте лідерами G7 у грудні минулого року.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, котрий відкрив засідання, головними завданнями платформи є забезпечення прогнозованої, ритмічної бюджетної підтримки у 2023 році; планування та забезпечення початку відновлення України; відновлення пошкодженого житла, критичної та соціальної інфраструктури, а також координація фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектора (страхування воєнних ризиків для потенційних інвесторів, державно-приватне партнерство, допомога щодо фінансування проєктів підтримки малого бізнесу, що забезпечує велику кількість робочих місць).

"Міжвідомча донорська координаційна платформа для підтримки процесу відновлення та реконструкції в Україні… дасть змогу забезпечити тісну координацію між міжнародними донорами та міжнародними фінансовими організаціями й забезпечить узгоджене, прозоре та підзвітне надання підтримки", – зазначила, у свою чергу, Єврокомісія за підсумками засідання.

Вона уточнила, що в ньому також узяли участь представники Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, МВФ та Світового банку. "Згодом до Платформи зможуть приєднатися й інші донори", – додала Єврокомісія.

У заяві Білого дому зазначається, що співпраця триватиме найближчими тижнями, а наступне засідання керівного комітету відбудеться у березні.

За словами Рашкована, третє засідання може відбутися під час весняних зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні.

Під час обговорення міністр фінансів Марченко зазначив, що дефіцит держбюджету у 2023 році становить $38 млрд, і після заявленої допомоги ЄС та США залишається знайти ще близько $10 млрд на його фінансування. За словами Шмигаля, Україна в цьому питанні сподівається на МВФ.