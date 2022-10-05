Економіка

11:52 05.10.2022

РФ не ввійшла до жодної з трьох груп ради ICAO

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РФ не ввійшла до жодної з трьох груп ради ICAO

Росія за підсумками голосування щодо обрання країн до ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) не ввійшла до жодної з трьох груп цього керівного органу, випливає з повідомлення ICAO.

До ради ICAO входять 36 країн, її переобирають що три роки на асамблеї, на яку збираються представники 193 країн - членів організації. Рада розділена на три групи: до першої потрапляють держави, що мають першорядне значення для світового авіатранспорту, до другої - значущі для забезпечення міжнародної аеронавігації. Третя група країн формується лише за географічним принципом, щоб у раді були представлені всі континенти. Росія раніше входила до першої групи.

У вівторок ICAO оприлюднила оновлені склади всіх трьох груп ради - Росії не було в жодній з них. До першої переобралися: Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США, до другої - Аргентина, Єгипет, Індія, Мексика, Нігерія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Африка та Іспанія, а її новими членами стали Австрія, Ісландія, Венесуела (змінивши Колумбію, Фінляндію, Нідерланди). У третій групі місця зберегли Екваторіальна Гвінея, Малайзія, Республіка Корея, ОАЕ, а новими членами стали Болівія, Чилі, Сальвадор, Ефіопія, Гана, Ямайка, Мавританія, Катар, Румунія та Зімбабве (замість Коста-Рики, Кот-д'Івуара, Домінікани, Греції, Парагваю, Перу, Судану, Тунісу та Замбії).

ICAO – спеціалізована установа ООН, яка встановлює міжнародні норми цивільної авіації, існує з 1947 року. СРСР вступив до ICAO у 1970 році, приєднавшись до Чиказької конвенції.

Після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну країни Євросоюзу, Велика Британія, США, Японія закрили повітряний простір для російських авіакомпаній.

Теги: #icao

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